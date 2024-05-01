Як змінилась зірка з того часу та який саме образ вона неочікувано вирішила відродити, розповідаємо далі.

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Як Джулія Робертс виглядає у новому старому образі

Знаменита акторка з’явилась на обкладинці французького глянцю в ефектному сірому костюмі, який вона вже демонструвала 34 роки тому, у 90-х.

Цей класичний і, на перший погляд, простий костюм, досі вважається щасливим для Джулії, адже того вечора 23-річна акторка отримала перший у своїй кінокар'єрі "Золотий глобус" за "Найкращу жіночу роль другого плану" у картині "Сталеві магнолії".

Джулія Робертс у 1990-му році: дивіться фото

Сьогодні ж знаменитість відтворила свій образ та з'явилась на сторінках журналу у подібному сірому костюмі. Вона також залишила при собі краватку та усмішку, тож здається, що час зовсім не владний над зіркою і Джулія майже не змінилась з виходу у світ у відомому вбранні вперше.

Як виглядає Джулія Робертс у щасливому костюмі тепер: дивіться фото

Єдина відмінність, яка відрізняє образи, полягає у тому, що тепер у зірки в арсеналі з’явилися неймовірні коштовні прикраси.

Додамо, що цьогоріч зірки часто відтворюють образи з минулого століття. Так, до прикладу, американська акторка Дженніфер Еністон повернула відому стрижку Рейчел із культового серіалу "Друзі".