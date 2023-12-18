Будь-яка проблема має своє рішення. Електризація волосся також, однак потрібно розібратися, тому вона виникає.

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Причини

Однією з основних причин електризації є неправильно підібраний шампунь. Для того, аби електризації не виникало, він повинен бути зволожувальним та містити інгредієнти nmf-фактора та хумеканти.

Важливо також не забувати про кондиціонер та маску для волосся. Справа в тому, що ігнорування цих складових догляду призводить до сухості, яка, своєю чергою, призводить до електризації.

Також причина може бути у неякісному гребінці. Потрібно придбати якісну щітку з нейлоновими зубцями та з натуральної деревини. Крім цього, неправильне сушіння волосся феном пошкоджує пасма, збільшуючи статичне напруження. Тому потрібно обов’язково дотримуватись температурного режиму – фен не більше 60 – 70 градусів на відстані від волосся не менше ніж 10 – 15 сантиметрів.

Перед сушкою потрібно завжди використовувати термозахист.

Як позбутися електризації

Щоб зняти електризацію волосся треба використовувати антистатичні засоби для волосся – спреї, молочко, масла. Це не тільки ефективний доглядовий засіб для волосся, а й захист пасм під час гарячих укладок та від УФ- випромінювання.

Також такі антистатичні засоби для волосся полегшують розчісування та містять кондиціонери типу PQ (кватерніуми та полікватерніуми), що прибирають електризацію.

Важливо також регулярно відвідувати перукаря та відрізати посічені кінчики.