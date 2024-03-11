Протягом останніх 30 років Елізабет живе лише у "зеленому світі". Вона також фарбує волосся у зелений колір, робить відповідний макіяж та манікюр.

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Найщасливіший колір – зелений

Елізабет Світхарт має 400 тисяч підписників в інстаграмі, які захоплюються її неймовірним стилем. У 83 роки жінка продовжує створювати неймовірні образи, фарбує волосся та підбирає трендовий одяг. І все це лише одного кольору – зеленого. Як пояснила Елізабет, цей колір – найщасливіший для неї.

Протягом життя я носила багато кольорів, але зелений приносить мені найбільше щастя. З ним легко жити,

– поділилася Елізабет.

Елізабет Світхарт, яка оточила себе зеленим кольором: дивіться фото

У телешоу This Morning 83-річна Елізабет Світхарт продемонструвала не лише свій образ, а й зелений інтер'єр свого будинку. Її кухня оздоблена в одній палітрі смарагдових, нефритових та лаймових відтінків. Килими, стільці, горщики з рослинами, посуд, обробні дошки, каструлі й навіть кавоварка – усе зеленого кольору.

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Елізабет додала, що зелений колір робить щасливою не лише її, а й всіх людей, що її оточують. Так, перехожі завжди посміхаються, коли її бачать, говорять компліменти й хочуть сфотографуватися.

83-річна жінка зізналася, що любов до зеленого кольору прийшла неочікувано. Майже все життя вона працювала художницею та створювала принти у швейній промисловості. Одного дня вона свідомо вирішила створити виключно зелений гардероб та змінити інтер'єр у будинку. Чоловік Елізабет Роберт підтримав її у цьому, а сама жінка зізнається, що яскраві образи та популярність ніяк її не бентежать.