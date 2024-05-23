Своєю знахідкою блогерка поділилася у тіктоці. У коментарях під відео користувачі пишуть, що у їхніх бабусь також можна знайти схожі набори, передає Life 24.

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"Dyson 1977 року"

Блогерка поділилася, що знайшла у своєї бабусі радянський набір "Чарівниця", до якого входить безпосередньо фен та різні насадки до нього. Дівчина зауважує, що нині в усьому світі захоплюються інноваціями Dyson, який створює безпечні фени та випрямлячі для волосся, однак набір 1977 року дуже нагадує сучасний стайлер.

Так, до нього входить безпосередньо фен, який за формою нагадує трендовий Dyson. Стайлер має різні насадки як для сушіння волосся, так і для створення укладок:

гребінець для випрямляння волосся,

насадка для створення локонів,

капюшон, за допомогою якого можна рівномірно просушити волосся.

Блогерка зауважила, що комплектація дійсно нагадує сучасний стайлер. Жартома дівчина припустила, що, можливо, Dyson міг "поцупити ідею".

Мені здається, що все нове – це добре забуте старе,

– наголосила блогерка.

Дівчина показала фен, який нагадує сучасний Dyson: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі зауважують, що їхні мами та бабусі раніше також мали такі фени, тільки вони інакше називалися. Хтось ділиться, що радянські стайлери та досі зберігаються на полицях сервантів, а інші – підтримують блогерку й також помічають схожість з фенами від Dyson: