Незамінна річ кожної жінки: як з'явився фен та який вигляд він мав у давнину

Фен – звична річ, яку має кожна дівчина. Він допомагає швидко висушити та вкласти волосся. Однак, так було не завжди і якісь 200 років тому жінки вигадували різні способи, щоб висушити волосся.

Можна тільки уявити, як складно було жінкам у XIX столітті, а особливо у холодну пору року, поки не винайшли фен. Найперші "сушарки для волосся" з'явилися у 1888 році, й не всі мали змогу ними користуватися. Якими були найперші фени та хто винайшов таку необхідну річ – розповість Life 24.

До теми Мистецтво завивки: як з'явилися перші плойки та який вигляд вони мали

Сушарки для волосся були лише у перукарнях

Перші фени з'явилися у США в 1888 році. Так, винахідником першого фена став перукар з Сент-Луїза (штат Міссурі) Александр-Фердинанд Годфруа. Він був французом за походженням, але працював у США.

Саме Годфруа 18 вересня 1888 року запатентував свій винахід – сушарку для волосся, які почав використовувати у своїй перукарні. Так, розробка перукаря працювала на газовому обігрівачі. Конструкція такого "фену" була чималою – від основного димоходу відходили труби, які направляли гаряче повітря в купол, який надягали жінкам на голову.



Який вигляд мала сушарка для волосся в перукарнях / Фото Encyclopedie Larousse Illustree

Новий винахід дозволяв не лише висушити волосся, а й зафіксувати зачіску, аби вона трималася якнайдовше. Така сушарка працювала за аналогом пилососа. Втім, розробка Годфруа була стаціонарною, громіздкою та й, у цілому, не дуже зручною. Такі сушарки встановлювали лише у перукарнях.

Коли з'явилася ручна сушарка для волосся

У 1911 році винахідник Габріель Казанджян запатентував ручну сушарку для волосся. Ця розробка вже була більш схожа на сучасний фен, однак була дуже важкою – вага такої "сушарки" сягала 2 кілограмів.

За своєю конструкцією сушарка для волосся нагадувала круглу банку з дерев'яною ручкою та прикріпленою збоку залізною трубкою. Такий пристрій працював на невеличкому двигуні. Повітря сушарки сягало 90 градусів, а тому нерідко траплялися трагічні випадки. Жінки могли обпекти руки, спалити зачіски чи навіть отримати удар струмом. До слова, в історії США зафіксовано чимало летальних випадків після використання таких "сушарок" у середині XX століття.



Конструкція фена, який запатентували у 1911 році / Фото Encyclopedie Larousse Illustree

Коли з'явилися пилососи, то жінкам радили приєднувати шланги для сушіння волосся до них. Однак такий спосіб не мав популярності, адже температури повітря було недостатньо для того, щоб висушити волосся.

Розробки продовжувалися майже до 1970-х років

Розробники продовжували створювати нові сушарки для волосся. Почали з'являтися нові бренди: "Лорелея", "Бриз" та інші. Термін "фен" з'явився лише згодом – у 1941 році, коли з'явилася торговельна марка Foen. Після цього усі прилади для сушіння почали називати "фенами". До слова, у німецькій мові воно означає "теплий і сухий вітер, що дме з гір".

Як фени виглядали у минулому столітті: дивіться фото

Винахідники створювали різні фени – ручні, переносні зі шлангом та великі стаціонарні. Схожі сушарки для волосся можна було нерідко побачити у старих фільмах – вони за формою нагадують шолом.

Стаціонарні сушарки для волосся, які також використовували для фіксації зачіски: дивіться фото

Лише у 1970-х роках почали з'являтися безпечні ручні фени. Й хоча форма майже не змінилася, однак технології дозволили створити пристрій, який завдавав менше шкоди волоссю, не травмував жінку й допомагав швидко висушити волосся.