Напевно, у всі часи жінки завжди хотіли мати гарне й доглянуте волосся, тому вдавалися до перших хитрощів. Перші аналоги плойки з'явилися ще у Стародавньому Єгипті, однак звичні для нас стайлери з'явилися не так давно. Як розвивалася історія щипців для завивки – розповідає Life 24.

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Як у давнину жінки завивали волосся

Ще жінки Давньої Греції та Стародавнього Єгипту задумувалися над тим, як завити волосся. Так, для створення локонів використовували цвяхи, бігуді та плойки.

Найперші стародавні плойки являли собою металевий стрижень, який гріли на вогні, й після цього на нього накручували волосся. Однак такі "стайлери" були дуже небезпечними, адже вони сильно шкодили волоссю, а жінки отримували опіки. У Середньовіччя завите волосся стало особливо популярним. Тоді у тренді були перуки, які простіше та безпечніше могли завивати.



Перші плойки, які нагрівали на відкритому вогні / Фото Lunata beauty

Плойками, які гріли на відкритому вогні, жінки користувалися й у XIX столітті. Вже у 1872 році з'являються конкретні згадки про перші щипці для завивки. За інформацією різних джерел, першими винахідниками таких стайлерів могли бути американець Франсуа Марсель Вельффле або француз, а також власник салону Марсель Грато (до слова, вчені припускають, що це одна людина).



Щипці для завивки, створені Марселем Грато / Фото з мережі

Така плойка допомагала створювати зачіску, яка трималася протягом довго часу. Втім, досягнути довготривалого ефекту вдавалося за допомогою використання 2 щипців – одними майстер працював, а інші у цей час грілися на плиті.

До слова, Марсель Грато завдяки своєму винаходу став мільйонером. Втім його щипці запатентували лише у 1905 році.



Як виглядала плойка у 1907 році / Фото Lunata beauty

Коли з'явилася перша електрична плойка

У 1959 році французи Рене Лельєвр і Роже Лемуан запатентували першу електричну плойку. Вона була схожа на сучасні стайлери. Окрім того, ця плойка була безпечною для використання й не залишала таких опіків.

Який вигляд мала перша у світі електрична плойка: дивіться фото

Вже у 1961 році Рене Лельєвр і Роже Лемуан заснували компанію BaByliss й почали масово виготовляти плойки. Цікаво, що назва компанії для французів стала синонімом до слова "плойка".



Плойка, якою користувалися жінки у 1984 році / Фото Lunata beauty

Нині на полицях магазинів можна знайти плойки з різним покриттям, перемикачами температури та набором різноманітних функцій. Все це стало доступним завдяки першим винахідникам та їхнім, нині незвичних для нас, щипців для завивки волосся.