Наверное, во все времена женщины всегда хотели иметь красивые и ухоженные волосы, поэтому прибегали к первым хитростям. Первые аналоги плойки появились еще в Древнем Египте, однако привычные для нас стайлеры появились не так давно. Как развивалась история щипцов для завивки – рассказывает Life 24.

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Как в древности женщины завивали волосы

Еще женщины Древней Греции и Древнего Египта задумывались над тем, как завить волосы. Так, для создания локонов использовали гвозди, бигуди и плойки.

Самые первые древние плойки представляли собой металлический стержень, который грели на огне, и после этого на него накручивали волосы. Однако такие "стайлеры" были очень опасными, ведь они сильно вредили волосам, а женщины получали ожоги. В Средневековье завитые волосы стали особенно популярными. Тогда в тренде были парики, которые проще и безопаснее могли завивать.



Первые плойки, которые нагревали на открытом огне / Фото Lunata beauty

Плойками, которые грели на открытом огне, женщины пользовались и в XIX веке. Уже в 1872 году появляются конкретные упоминания о первых щипцах для завивки. По информации различных источников, первыми изобретателями таких стайлеров могли быть американец Франсуа Марсель Вельффле или француз, а также владелец салона Марсель Грато (к слову, ученые предполагают, что это один человек).



Щипцы для завивки, созданные Марселем Грато / Фото из сети

Такая плойка помогала создавать прическу, которая держалась в течение долго времени. Впрочем, достичь долговременного эффекта удавалось с помощью использования 2 щипцов – одними мастер работал, а другие в это время грелись на плите.

К слову, Марсель Грато благодаря своему изобретению стал миллионером. Впрочем, его щипцы запатентовали только в 1905 году.



Как выглядела плойка в 1907 году / Фото Lunata beauty

Когда появилась первая электрическая плойка

В 1959 году французы Рене Лельевр и Роже Лемуан запатентовали первую электрическую плойку. Она была похожа на современные стайлеры. Кроме того, эта плойка была безопасной для использования и не оставляла таких ожогов.

Как выглядела первая в мире электрическая плойка: смотрите фото

Уже в 1961 году Рене Лельевр и Роже Лемуан основали компанию BaByliss и начали массово производить плойки. Интересно, что название компании для французов стало синонимом к слову "плойка".



Плойка, которой пользовались женщины в 1984 году / Фото Lunata beauty

Сейчас на полках магазинов можно найти плойки с различным покрытием, переключателями температуры и набором различных функций. Все это стало доступным благодаря первым изобретателям и их, ныне непривычных для нас, щипцов для завивки волос.