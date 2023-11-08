Відповідно до правил фен-шуй всі предмети інтер'єру, посуд, меблі, картини, дзеркала здатні додати енергії чи навпаки відібрати її. Про те, в чому полягають основні правила облаштування житла по фен-шуй – читайте у тексті 24 Каналу.

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Правила фен-шуй

Першочергово, в оселі не можна тримати те, що вже відпрацювало своє. Це стосується й зів'ялих квітів, хворих рослин, надбитих горнят. Такі речі витягують із людини, яка перебуває з ними в одній кімнаті, енергію.

Баланс енергій Янь та Інь. Янь – чоловіча енергія. В будинку її кольори яскраві, акцентні, що привертають увагу. Інь – жіноча енергія. їй властиві кольори спокійні, м'які, не різкі. У вітальні, в робочому кабінеті, доречні кольори Янь, в спальні, на кухні більше доречні "Іністі" забарвлення. Іноді досить поміняти декор, щоб відчути себе краще.

Велика увага у фен-шуй приділена стихіям в будинку – вогню і воді. Перше правило – їх не можна змішувати. Посудомийна машина, раковина, холодильник має бути в одній частині, плита, піч, мультиварка в інший.

У фен-шуй цінуються опори – треба щось постійне, на що можна спиратися в будь-яких обставинах. Тому дивани намагаються поставити спинкою до стіни, а ліжка не ставлять в центрі кімнати. Повинно обов'язково бути щось, основоположне, що не підведе.



Фен-шуй має чіткі правила / Pexels

Дзеркало. Нехай у дзеркалі відбивається саме те, що ви бажаєте примножити. Можна розташувати навпроти нього скриньку з грошима чи коштовностями, якщо ви хочете притягнути багатство. Якщо ж красу, – то картини чи квіти, якщо розум – книги.

Водночас неприпустимо, щоб дзеркало відбивало ліжко: з часом буде враження що в ліжку є ще хтось. Не гарно, якщо дзеркало буде в туалеті, там нема чого примножити, згадайте, як некомфортно буває в туалетах поїздів з великими дзеркалами.

Передпокій найважливіша кімната у вченні фен-шуй. Через нього в будинок або йде енергія або виходить.

У передпокої не повинно бути завалів, мотлоху, бруду. Доля та добробут злякаються, коли побачать брудний поріг, де ще можна й спіткнутися об купу мотлоху чи неприбрані черевики.

Важливе правило – в дзеркалі не повинні відбиватися вхідні двері, інакше все добре з порога буде йти не мешканцям, а тому хто входить. Взуття бажано зберігати в закритих ящиках, а верхній одяг акуратно вішати в шафу, не кидати м'ятим.

Живі квіти є прекрасною чистою енергією у будинку, вони також додають зволоження, роблять повітря свіжішим.