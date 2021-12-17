Фешн-битва: знаменитості вийшли на червону доріжку в однакових вбраннях

Завжди хочеться бути унікальною та неповторною у своєму стилі. Проте підібрати оригінальне вбрання іноді навіть складно зіркам та їхнім стилістам.

В історії червоних доріжок було чимало ситуацій, коли зірки виходили в однакових вбраннях. Ділимось кумедною добіркою у нашому матеріалі.

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Зірки вийшли на червону доріжку в однакових сукнях

Акторки Сігурні Уівер і Джеймі Лі Кертіс зустрілись в однакових сукнях на прем'єрі фільму. Жінки обрали елегантне синє вбрання. Сігурні Уівер додала до сукні коштовний аксесуар. Акторки не розчарувались, а з гумором сприйняли цю ситуацію і навіть зробили спільні фото.



Елегантні однакові сукні / Фото Top news

Співачки Shakira та Pink також вирішили приголомшити фотографів однаковими сукнями на церемонії вручення музичної премії. Вони обрали вишукані шкіряні мініплаття, прикрашені паєтками. Жінки виглядали неймовірно, доповнили їх аксесуарами та підкреслили свої чудові фігури.



Стильні сукні з блискітками / Фото Top news

Ніккі Хілтон і Джеймі Кінг вирішили вразити публіку леопардовими принтами, але прогадали з фасоном і прийшли в однакових сукнях. Така курйозна зустріч відбулась на одній вечірці в нічному клубі Лос-Анджелеса. Єдине, відрізняло дівчат, – це чорний широкий пояс, яким Ніккі Хілтон підкреслила свою фігуру.



Сукні з анімалістичним принтом / Фото Top news

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Анімалістичний принт підвів і Брук Берк та Кармен Електру. Телеведуча американської версії "Танці з зірками" Брук Берк і актриса Кармен Електра також прогадали із фасоном сукні і випадково з'явились на події під прицілом папараці в однакових.



Однакові сукні на зірках / Фото Top news

Покоряли червону доріжку в однакових вбраннях Аліша Діксон та Соланж Ноулз. Вони обрали для виходу в Лондоні яскраві жовті сукні від бренду ACNE.



Яскраві жовті сукні від ACNE / Фото Top news

Прогадали із сукнями Ріта Ора та Ірина Шейк, коли вирішили одягти чорні епатажні вбрання на Vanity Fair Oscar Party. Дівчата виглядали дуже ефектно, а сукні чудово підкреслювали ідеальну фігуру зірок.



Чорні епатажні сукні / Фото Top news

Актриси Крістін Каваларрі та Роксі Олін хотіли одягти на зіркову подію "маленьку чорну сукню" і виглядали дуже кумедно на фото в однакових вбраннях.



Однакові мінісукні / Фото Top news

Навіть найвідчайдушніші модниці можуть прогадати з вбранням на червону доріжку. Так редактор Vogue Анна Делло Руссо зустрілась із моделлю Джованною Баталією, яка була в такому ж вбранні.



Модниці прогадали із сукнями / Фото Top news

Любов до Dior у цих дівчат безмежна: Тілан Блондо та Світлана Устинова з'явились перед папараці у Каннах в однакових сукнях від відомого французького дому моди.



Зірки в однакових сукнях від Dior / Фото Top news

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Моделі Емілі Ратажковські та Сара Сампайо вирішили продемонструвати на червоній доріжці яскраві сукні помаранчевого кольору зі стильними вирізами.



Дуже стильні сукні / Фото Top news