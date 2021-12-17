Одні вважають, що його так називають через відчуття сухості в роті після дегустації, інші ж – просто жартують на кшталт "як вино може бути сухим, якщо це рідина?" Насправді ж весь секрет у цукрі, який присутній (або ні) у вині. Розберімося з цим детальніше.

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Що з насправді означає термін "сухе вино"?

Виноград – одна з найсолодших плодово-ягідних культур. Він сам по собі завжди містить натуральний цукор, кількість якого може досягати 20%. А вже в процесі бродіння виноградного соку цей цукор під дією дріжджів перетворюється в алкоголь. Якщо процес зупинити, то у вині буде певний рівень залишкового цукру – так зазвичай винороби отримують солодкі та напівсолодкі вина. А ось, якщо дріжджам не заважати, вони повністю, "насухо", перетворять цукор в алкоголь. Як результат – отримуємо несолодке – "сухе" – вино.

Тобто все просто: у сухому вині мінімальний вміст цукру. За українськими стандартами, сухим називається вино, у якому вміст цукрів складає не більше 3 грам на літр. Якщо цукру більше – це вже напівсолодке або солодке вино.

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Відчуття сухості може залишати й солодке вино / Фото Pexels

Чому інколи сухе вино здається солодкуватим на смак

Хоч у сухому вині рівень цукру невисокий, ви зі здивуванням можете з’ясувати, що інколи воно може здаватись солодкуватим. І справа тут в ароматиці, яка впливає на сприйняття смаку.

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На відчуття "солодкості" вина впливає не лише кількість залишкового цукру, а й рівень кислотності, сорт винограду і навіть витримка. До прикладу, вино з дубових бочок також може здаватись солодшим, не в останню чергу і через аромати ванілі чи кокосу, які воно отримує саме від взаємодії з бочкою. Також витримка в дубі знижує кислотність вина, що може вплинути на сприйняття смаку.