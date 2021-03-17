Чудернацькі гриби, риби й комахи: на що насправді схожі дизайнерські сукні - 20 порівнянь

У своїй творчості люди часто надихаються природою. Американська фешн-блогерка розважається тим, що порівнює дизайнерські подіумні сукні з квітами, тваринами та різноманітними природними явищами. Деякі наряди й об'єкти природи просто вражають подібністю!

Рік тому, під час першого локдауну, американка Джилл Шерман вирішила створити акаунт в інстаграмі, де показує, наскільки насправді пов'язана мода і природа. Зараз у неї понад 100 тисяч підписників, які захоплюються її скрупульозними порівняннями. Здається, вона може знайти аналог у природі буквально до кожної сукні!

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Джилл розповідає, що часто дивиться модні покази й відразу помічає, коли форма якогось наряду або його візерунок нагадують їй щось у природі. Свою унікальну здатність детально запам'ятовувати зображення вона помітила ще у дитинстві. І успішно використовує це у дорослому віці.

Я полюбила природу і науку в дитинстві, а мода зацікавилася пізніше в підлітковому віці. Приблизно в той час я зрозуміла, що маю дивний талант запам'ятовувати текстури, форми та візерунки,

– розповідає Джилл

Під кожним фото вона докладно розповідає про пташку, комаху, медузу чи іншого представника флори і фауни. Вона недарма так багато знає про природу. Коли їй було 10 років, батько просто викинув телевізор з їх дому і сказав, що діти перетворюються на зомбі. Великі ілюстровані енциклопедії замінили дівчині телеканали, саме з них вона дізналась про дивовижний світ природи та навчилась ним захоплюватись.

Я сподіваюся, що люди знайдуть хвилину, щоб оцінити красу і дивовижність природи. Мода постійно бере натхнення, сировину та ресурси від природи. Якщо ми хочемо по-справжньому цінувати моду, нам також слід дбати про те, звідки вона бере свій початок,

– зазначає Джилл

Своїми порівняннями фешн-блогерка показує, скільки насправді деталей, мотивів та форм дизайнери беруть з природи. Деякі наряди схожі на таких тварин та рослин, про яких ми навіть не здогадувались:

Деякі з моїх порівнянь – це, мабуть, просто випадковості, але цікаво думати, що природа могла зіграти тут свою роль. У природному світі так багато натхнення, про яке більшість людей просто не знають. І мода – це одне з тих місць, де біологія та мистецтво часто зливаються в ідеальній гармонії,

– зізнається дівчина

Джилл також розповіла, що саме у цьому симбіозі захоплює її найбільше:

Моя улюблена частина моди – це хитромудрі деталі. Я завжди любила візерунок, форму та фактуру. Моя найменш улюблена частина моди – це "швидка мода". Вони виробляють 100 мільярдів одиниць одягу на рік, і три з п’яти з цих предметів потрапляють на звалище,

– обурюється блогерка