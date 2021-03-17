В своем творчестве люди часто вдохновляются природой. Американский фэшн-блогер развлекается тем, что сравнивает дизайнерские подиумные платья с цветами, животными и различными природными явлениями. Некоторые наряды и объекты природы просто поражают сходством!

Год назад, во время первого локдауна, американка Джилл Шерман решила создать аккаунт в инстаграме, где показывает, как сильно на самом деле связана мода и природа. Сейчас у нее более 100 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее подробными сравнениями. Кажется, она может найти аналог в природе буквально к каждому платью!

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Джилл рассказывает, что часто смотрит модные показы и сразу замечает, когда форма какого-то наряда или его узор напоминают ей что-то в природе. Свою уникальную способность подробно запоминать изображение она заметила еще в детстве. И успешно использует это во взрослом возрасте.

Я полюбила природу и науку в детстве, а модой заинтересовалась позже в подростковом возрасте. Примерно в то время я поняла, что имею странный талант запоминать текстуры, формы и узоры,

– рассказывает Джилл

Под каждым фото она подробно рассказывает о птичке, насекомом, медузе или другом представителе флоры и фауны. Она недаром так много знает о природе. Когда ей было 10 лет, отец просто выбросил телевизор с их дома и сказал, что дети превращаются в зомби. Большие иллюстрированные энциклопедии заменили девушке телеканалы, именно из них она узнала об удивительном мире природы и научилась им восхищаться.

Я надеюсь, что люди найдут минуту, чтобы оценить красоту и странность природы. Мода постоянно черпает вдохновение, сырье и ресурсы от природы. Если мы хотим по-настоящему ценить моду, нам также следует заботиться о том, откуда она берет свое начало,

– отмечает Джилл

Своими сравнениями фэшн-блогер показывает, сколько на самом деле деталей, мотивов и форм дизайнеры берут из природы. Некоторые наряды похожи на таких животных и растений, о которых мы даже не догадывались:

Некоторые из моих сравнений – это, пожалуй, просто случайности, но приятно думать, что природа могла сыграть здесь свою роль. В природном мире так много вдохновения, о котором большинство людей просто не знают. И мода – это одно из тех мест, где биология и искусство часто сливаются в идеальной гармонии,

– признается девушка

Джилл также рассказала, что именно в этом симбиозе захватывает ее больше всего:

Моя любимая часть моды – это хитроумные детали. Я всегда любила узоры, форму и фактуру. Моя наименее любимая часть моды – это "быстрая мода". Они производят 100 миллиардов единиц одежды в год, и три из пяти из этих предметов попадают на свалку,

– возмущается блогер