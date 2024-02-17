Жінка схудла на 25 кілограмів за кілька місяців: як їй це вдалося

Фіона Доусон усього за 6 місяців схудла на 25 кілограмів. Змінити своє життя жінка вирішила після того, як побачила свої фотографії, де вона позувала у спідній білизні.

Жінка зізналася, що з дитинства не любила фізкультуру, але змогла схуднути, знайшовши свій шлях. Фіона пояснила, що їй вдалося досягти результату, концентруючись на тому, щоб бути здоровою.

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Як жінці вдалося схуднути

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Фіона Доусон протягом довгих років працювала у сфері маркетингу. Через постійний стрес жінка набрала зайву вагу. Одного разу під час медового місяця жінка побачила фотографії, на яких позувала у спідній білизні. Ці світлини змусили жінку переосмислити життя й почати шлях до схуднення.

Я знала, що у мене трохи великий розмір, але не усвідомлювала жах ситуації по-справжньому, поки не побачила свої фотографії. Коли я повернулася до Великої Британії, я вирішила, що збираюся присвятити свій час фізичним вправам з персональним тренером і налагодити своє харчування,

– розповіла Фіона.



Фіона до схуднення / Фото The Telegraph

Коли вона повернулася з відпустки, то звільнилася з роботи й почала шлях до схуднення. Усього за 6 місяців Фіоні вдалося схуднути на 25 кілограмів, концентруючись на бажанні бути здоровою.

Фіона почала займатися фізкультурою вдома. Вона розповіла, що навчилася деяким базовим домашнім силовим вправам з гантелями та штангою, почала більше ходити пішки, а згодом – змогла бігати по 5 кілометрів тричі на тиждень. Фіона зізналася, що їй навіть почало подобатися займатися спортом, хоча в дитинстві вона ненавиділа фізкультуру. У школі вона намагалася прогулювати уроки фізкультури, однак, коли вона почала шлях до схуднення, то отримала додаткову мотивацію, адже фігура почала змінюватися у кращу сторону.

Зараз Фіоні 53 роки. Вона перестала бігати, оскільки має проблеми з суглобами, однак зберігає фізичну активність. Жінка намагається проходити від 12 до 14 тисяч кроків на день й виконує по 3 силові тренування на тиждень.



Який вигляд має Фіона після схуднення на 25 кілограмів / Фото The Telegraph

Раціон має вадливе значення

Фіона зізналася, що набрала зайву вагу не лише через стрес, й неконтрольовані порції їжі.

Моєю проблемою був контроль порцій. Щовечора я з'їдала стільки ж, скільки й мій чоловік, але він набагато міцніший і більший за мене, тому може з'їсти набагато більше,

– розповіла Фіона.

Коли жінка почала худнути, то стала рахувати калорії, щоб порції відповідали її потребам. Нині Фіона дуже задоволена результатом. Також жінка змінила роботу й стала спеціалістом зі здорового харчування у супермаркеті. Фіона допомагає іншим, як менше стресувати на роботі та складає раціон.