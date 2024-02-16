Як блогерка виглядає на фото та наскільки сильно змінилась її фігура залежно від позування, розповідаємо далі.

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Як блогерка руйнує стереотипи про ідеальне тіло

Лів відома тим, що ділиться порадами щодо фітнесу в інстаграм. Дівчина має понад 150 тисяч підписників. Нещодавно вона звернула увагу на те, що соціальні мережі часто викривлюють реальність.

Дівчина поділилася знімками із позначками "опубліковано" та "видалено". На обох фото вона була в однаковому вбранні – зелений кроп-топ з мініспідницею в тон. Однак на першому зображення Лів виглядає надзвичайно худорлявою, коли позує, а на іншому має розслаблену позу та природний, неідеальний вигляд.

Як дівчина виглядає на обох зображеннях: дивіться фото

Фото дівчина опублікувала, щоб нагадати людям, що те, що їм показують в соціальних мережах, не завжди є правдою.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Вона наголосила, що ні в кого немає плоского живота 24/7, і додала, що хоче, щоб люди пам’ятали про це. Соціальні медіа – це лише знімок життя людей, і часто він ідеально підібраний.

За кожною фотографією, яку ви бачите в інтернеті, стоять сотні знімків, які люди не хочуть, щоб ви бачили. Справа моя реальність – я з’їла цілу тарілку пасти, випила кілька напоїв. Я просто дозволила своєму тілу дихати, але через фотографію, на якій я позую, ви навіть не здогадуєтесь про існування цієї сторони. Це тому, що соціальні мережі – це не реальне життя,

– поділилась Лів.

Блогерка зазначила, що довго вірила, що всі відомі люди виглядають в реальному житті так, як на фото. Але правда виявилася в тому, що за кожним знімком стоїть позування, кілька дублів, фільтри.

Дівчина додала, що, на жаль, у мережі рідко можна побачити розслаблені тіла людей, тому вона вважає такі публікації важливими.

Вона порадила людям зберегти допис і дивитися на нього, коли вони відчувають себе трохи "неприємно".

Підписники ж дівчини доволі позитивно відреагувати на її пост. Люди казали Лів, що вона красива, а також назвали її допис "неймовірним".