День, коли Норма Джин стала суперзіркою: фото з підписом Мерилін Монро продадуть на аукціоні

На аукціоні продадуть світлину Норми Джин, яке вона вперше підписала під псевдонімом "Мерилін Монро". Фотографію зробили у вересні 1947 року, коли Монро ще не стала суперзіркою та іконою стилю.

Лот виставлять на аукціоні, який відбудеться 10 квітня у місті Вілтон, що у штаті Коннектикут. Очікується, що фото з підписом Монро придбають близько за 35 тисяч доларів.

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На аукціоні продадуть одну з перших фотографій з підписом Монро

На аукціоні виставлять світлину з Нормою Джин, яка підписана псевдонімом "Мерилін Монро". Ранню фотографію у стилі пін-ап зробив фотограф Ед Кроненвет у вересні 1947 року. Чорно-біла світлина розміром 20 x 25 сантиметрів має підпис Монро: "Мої найкращі побажання, Мерилін Монро".



Фото Мерилін Монро 1947 року виставлять на аукціон / Фото University Archives



Одна з перших світлин, яка підписана Мерилін Монро / Фото University Archives

На звороті також є певні позначення. Ця світлина – оригінальна, й автентичність підтверджують офіційні документи.

Це одна з найкращих підписаних фотографій Мерилін Монро, які ми коли-небудь бачили. Наскільки нам відомо, жодна інша фотографія не була оцінена PSA як 10. Насправді ми не знаємо жодної фотографії, оціненої на 9. З погляду поєднання якості фотографії, якості підпису, композиції зображення та як давно була зроблена ця фотографія, ми вважаємо, що кращого не знайдемо. На аукціоні у 2014 році фото Мерилін Монро, не таке гарне, як це, і лише з підписом "Мерилін", було продано за понад 33 000 доларів,

– повідомили на аукціоні.



Позначки на звороті світлини / Фото University Archives

До слова, цю фотографію зробили, коли Норма Джин лише починала свою кар'єру. Тоді вона працювала моделлю, й хоча мала контракт з 20th Century Fox, однак їй не давали важливих ролей. У 1947 році Норма Джин змінила агентство й взяла псевдонім "Мерилін Монро". Світлина, яку виставлять на аукціоні, є початком її стрімкої та успішної кар'єри.