Фотографию продадут на аукционе, который состоится 10 апреля в городе Уилтон, что в штате Коннектикут. Ожидается, что фото с подписью Монро приобретут около 35 тысяч долларов.

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На аукционе продадут одну из первых фотографий с подписью Монро

На аукционе выставят фотографию с Нормой Джин, которая подписана псевдонимом "Мэрилин Монро". Раннюю фотографию в стиле пин-ап сделал фотограф Эд Кроненвет в сентябре 1947 года. Черно-белая фотография размером 20 x 25 сантиметров имеет подпись Монро: "Мои наилучшие пожелания, Мэрилин Монро".



Фото Мэрилин Монро 1947 года выставят на аукцион / Фото University Archives



Одна из первых фотографий, которая подписана Мэрилин Монро / Фото University Archives

На обороте также есть определенные обозначения. Эта фотография – оригинальная, и подлинность подтверждают официальные документы.

Это одна из лучших подписанных фотографий Мэрилин Монро, которые мы когда-либо видели. Насколько нам известно, ни одна другая фотография не была оценена PSA как 10. На самом деле мы не знаем ни одной фотографии, оцененной на 9. С точки зрения сочетания качества фотографии, качества подписи, композиции изображения и как давно была сделана эта фотография, мы считаем, что лучшего не найдем. На аукционе в 2014 году фото Мэрилин Монро, не такое хорошее, как это, и только с подписью "Мэрилин", было продано за более чем 33 000 долларов,

– сообщили на аукционе.



Пометки на обороте фотографии / Фото University Archives

К слову, эту фотографию сделали, когда Норма Джин только начинала свою карьеру. Тогда она работала моделью, и хотя имела контракт с 20th Century Fox, однако ей не давали важных ролей. В 1947 году Норма Джин сменила агентство и взяла псевдоним "Мэрилин Монро". Фотография, которую выставят на аукционе, является началом ее стремительной и успешной карьеры.