На аукционе Heritage Auctions "Сокровища с планеты Голливуд" также продали и платье Роуз, в котором она снималась на протяжении всей второй части фильма. Шифоновый наряд главной героини также продали за кругленькую сумму.

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Лоты с "Титаника" почти на 850 тысяч долларов

Культовые двери Титаника, за которые Роуз и Джек держались в финале, продали на аукционе за 718 750 долларов. Организаторы аукциона отметили, что двери были изготовлены из бальсового дерева и они на самом деле являются частью дверной рамы над входом в лаунж-зону первого класса "Титаника".

Эти двери находились в финальной сцене "Титаника", и, кстати, вызвали немало дискуссий. Так, в течение долгих лет зрители всего мира дискутировали, почему Роуз не подвинулась, чтобы Джек также мог спастись. Режиссер Джеймс Кэмерон к 25-летию выхода фильма опроверг все теории. Он объяснил, что каскадеры пытались поместиться вдвоем на таком же плоту, однако он не выдерживал веса и тонул. К тому же Джек – герой, который способен на жертву. Именно поэтому в финале спаслась только Роуз.



Дверь с "Титаника" продали на аукционе за 718 тысяч долларов / Скриншот из фильма

Также на аукционе продали и сукну Роуз, в которой она появилась во второй половине фильма. Шифоновое платье в нежных оттенках продали также за колоссальную сумму – 125 тысяч долларов.



Шифоновое платье Роуз продали на аукционе / Скриншот из фильма

В общем, 2 лота из фильма "Титаник" принесли почти 844 тысячи долларов. К слову, на Heritage Auctions продали и другие культовые вещи из других фильмов – топор Николсона из "Сияния", черный костюм симбионта Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" и другое.