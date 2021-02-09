Сила природи: фотограф випадково зазняв хвилю, у якій видно обличчя Посейдона – дивовижне фото

Французький фотограф зафіксував дивовижну красу стихії під час шторму біля узбережжя Франції. Одне із фото стало популярним у мережі, адже у ньому вбачають самого Посейдона.

Минулими вихідними західним узбережжям Франції пронісся шторм під назвою Жюстін. Фотограф Матьє Ріврін саме тоді, 30 січня, був у містечку Лесконій. Йому вдалось зробити вражаючі кадри цього шторму, серед яких – ніби справжнє обличчя давньогрецького бога Посейдона. Одне із таких фото він виклав на свою сторінку в інстаграмі.

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У підписі він зізнався: "Хвилі були неймовірно потужними, красивими та не піддавалися законам гравітації". Це фото стало найпопулярнішим на його сторінці й зібрало 35 тисяч лайків. На ньому й справді можна побачити Посейдона таким, як його зазвичай зображують: з гривою волосся, короною на голові та грізним виразом обличчя.

Ось це неймовірне фото

31- річний фотограф розповів, що це були майже 10-метрові хвилі, які врізалися в берег, а бризки від них розлітались на 50 метрів навколо. Його настільки вразив цей прояв стихії, що він вирішив не втрачати момент і зробити кілька знімків.

Я прагну показати всю красу, елегантність і життя, які може запропонувати вам хвиля,

– розповідає Матьє Ріврін

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Один із користувачів форуму Reddit виклав ці фото на своїй сторінці, зібравши понад 12 тисяч вподобань (апвоутів). Інші користувачі у коментарях погоджуються з ним і також бачать у цій хвилі древнього бога морів.