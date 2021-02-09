Французский фотограф зафиксировал удивительную красоту стихии во время шторма у побережья Франции. Одно из фото стало популярным в сети, ведь в нем видят самого Посейдона.

В прошлые выходные по западному побережью Францим пронесся шторм под названием Жюстин. Фотограф Матье Риврин именно тогда, 30 января, был в городке Лесконий. Ему удалось сделать впечатляющие кадры этого шторма, среди которых – как будто настоящее лицо древнегреческого бога Посейдона. Одно из таких фото он выложил на свою странице в инстаграме.

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В подписи он признался: "Волны были невероятно мощными, красивыми и не поддавались законам гравитации". Это фото стало самым популярным на его странице и собрало 35 тысяч лайков. На нем действительно можно увидеть Посейдона таким, как его обычно изображают: с гривой волос, короной на голове и грозным выражением лица.

Вот это невероятное фото

31-летний фотограф рассказал, что это были почти 10-метровые волны, которые врезались в берег, а брызги от них разлетались на 50 метров вокруг. Его настолько поразил проявление стихии, что он решил не терять момент и сделать несколько снимков.

Я хочу показать всю красоту, элегантность и жизни, которые может предложить вам волна,

– рассказывает Матье Риврин

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Один из пользователей форума Reddit выложил эти фото на своей странице, собрав более 12 тысяч лайков (апвоутов). Другие пользователи в комментариях соглашаются с ним и также видят в этой волне древнего бога морей.