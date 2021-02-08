Для того чтобы получить впечатляющие кадры, фотографы прибегают к различным ухищрениям. Фотограф по имени Хелисон показывает закулисье фотосессий. Он приходится, что крутые снимки можно сделать при любых условиях, главное – фантазия и креативность.

Иногда процесс создания хороших снимков может выглядеть довольно странно. Однако для настоящего фотографа главное – это результат, который он получит, воплощая свою идею. Хелисон – среди таких профессионалов. Он фотографирует в любых условиях: моделей в дикой природе, в студии, на квартире или даже случайных людей прямо на улице.

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В комментарии он рассказал, что начал увлекаться фотографией еще в 16 лет. Все знакомые говорили, что у него прекрасно это получается, поэтому он решил собрать деньги и купил первую технику. Однако произошло неожиданное:

В первые месяцы меня ограбили: они взяли все. Пол года у меня не было техники, но впоследствии я решился и купил все это снова. И сегодня, после большой преданности, усилий и обучения, я пожинаю плоды,

– поделился Хелисон

Сейчас он популярный в соцсетях фотограф: имеет 1,4 миллиона подписчиков в тик-ток и более 100 000 подписчиков в инстаграме. Вы можете увидеть некоторые его работы и интересный процесс их создания. Парень действительно применяет для создания фото все, что попадается ему под руку!

Магия даже в обычном пакете

Интересно, как реагировали люди в метро?

Все подручные средства идут в ход

Результат точно стоит таких усилий

Столько техники для одного фото!

Процесс создания таких фото в ванной всегда такой забавный

Они действительно так похожи!

Кто бы мог подумать, что с обычным кусочком стекла можно сделать такие волшебные кадры

А обычный человек даже внимания бы не обратил на эти "кусты"

И как он до такого додумался?

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Даже на обычной остановке можно сделать красивые фото

Очень интересная идея

Наверное, со стороны это выглядело довольно жутко

Как можно обыграть старый школьный автобус

Вероятно, водители были удивлены

Пришло бы вам в голову фотографироваться в таком месте?

Еще одна сцена, которая казалась бы странной для любого, кто проезжал бы мимо

Даже на таком старом дворе можно сделать интересные снимки

Какой красивый результат!

Все фото: boredpanda