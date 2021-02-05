Что возле кровати у девушек и у парней: смешное сравнение, которое вас удивит – фото
Вещи, которые лежат у нас возле кровати, могут рассказать о нас больше, чем вам кажется. Девушка в шутку сравнила, как выглядит ее сторона кровати, а как – ее парня. Этим она запустила веселый флешмоб, который показывает, насколько же разные женщины и мужчины.
Источник:boredpanda
Пост девушки под ником hanny styles стал вирусным: его распространили уже более 40000 пользователей и лайкнули – более 650 000. Пользователи взялись также фотографировать свою сторону кровати и своей половинки. Разница просто поразительная: кажется, парни каждый вечер готовятся к нападению грабителей.
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Вот тот самый твит, с которого все началось
Она также рассказала, почему вообще решила это сфотографировать и выложить в твиттер:
Я подошла и поняла, как выглядит кровать моего парня. Мне кажется смешным, что мне надо иметь столько ненужных предметов, чтобы я чувствовала себя счастливой, а ему нужны были эти три простые вещи,
– поделилась девушка
Другие девушки также обратили внимание на эту разницу и в комментариях поделились своими фото.
Оказалось, что у многих парней почему-то у кровати лежит бейсбольная бита или другие предметы самооборны. Тогда как у девушек часто на тумбочке стоят книги, декоративные безделушки или средства ухода за кожей.
А эти парни еще те минималисты: ничего лишнего.
И как только с таким количеством игрушек там еще и парень вмещается?
Кажется, это вообще разные квартиры.
Девушка рассказала, что под этим твитом она не имела в виду ничего серьезного, и на такую разницу между ними она даже не обращает внимания.
Я хотела бы сказать, что независимо от предпочтений моего парня, он очень добр ко мне. И я печатаю это, когда он расчесывает мне волосы перед тем, как лечь спать,
– написала девушка
Некоторые ребята также начали делиться своими фотографиями, и оказалось, что для счастливого сна им действительно не нужно много.
А у кого та же ситуация даже с собакой!
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