Вещи, которые лежат у нас возле кровати, могут рассказать о нас больше, чем вам кажется. Девушка в шутку сравнила, как выглядит ее сторона кровати, а как – ее парня. Этим она запустила веселый флешмоб, который показывает, насколько же разные женщины и мужчины.

Пост девушки под ником hanny styles стал вирусным: его распространили уже более 40000 пользователей и лайкнули – более 650 000. Пользователи взялись также фотографировать свою сторону кровати и своей половинки. Разница просто поразительная: кажется, парни каждый вечер готовятся к нападению грабителей.

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Вот тот самый твит, с которого все началось

my side of the bed vs my bfs side of the bed pic.twitter.com/dopdoVuPw0 — hanny styles (@hannystyles69) January 31, 2021

Она также рассказала, почему вообще решила это сфотографировать и выложить в твиттер:

Я подошла и поняла, как выглядит кровать моего парня. Мне кажется смешным, что мне надо иметь столько ненужных предметов, чтобы я чувствовала себя счастливой, а ему нужны были эти три простые вещи,

– поделилась девушка

Другие девушки также обратили внимание на эту разницу и в комментариях поделились своими фото.

My side vs my bfs side pic.twitter.com/rTfs7Sh8pg — Chloe W (@chloewintaz) February 2, 2021

Оказалось, что у многих парней почему-то у кровати лежит бейсбольная бита или другие предметы самооборны. Тогда как у девушек часто на тумбочке стоят книги, декоративные безделушки или средства ухода за кожей.

This made me laugh more than it should because look.... pic.twitter.com/yWXeS0UgyY — Simmi Juss (@SimmiJuss) February 1, 2021

Да тут целый склад оружия! wife’s side of the bed vs my side pic.twitter.com/o5CTM4eZ35 — Roman Beltran (@romanbeltran_) February 1, 2021

А эти парни еще те минималисты: ничего лишнего.

my side of the bed vs my bf’s set up pic.twitter.com/3ud0mqZ6XM — babybess (@yoursonbeth) February 2, 2021

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И как только с таким количеством игрушек там еще и парень вмещается?

Кажется, это вообще разные квартиры.

Девушка рассказала, что под этим твитом она не имела в виду ничего серьезного, и на такую ​​разницу между ними она даже не обращает внимания.

Я хотела бы сказать, что независимо от предпочтений моего парня, он очень добр ко мне. И я печатаю это, когда он расчесывает мне волосы перед тем, как лечь спать,

– написала девушка

Некоторые ребята также начали делиться своими фотографиями, и оказалось, что для счастливого сна им действительно не нужно много.

I feel attacked pic.twitter.com/cNb59xwhLi — MalKam X (@Kampico) February 1, 2021

Your man knows the vibes pic.twitter.com/yKrXgfNdZY — Not Pablo Escobar (@Qcconfidential) February 1, 2021

А у кого та же ситуация даже с собакой!