Що біля ліжка у дівчат і у хлопців: смішне порівняння, яке вас здивує – фото
Речі, які лежать у нас біля ліжка, можуть розповісти про нас більше, ніж вам здається. Дівчина жартівливо порівняла, як виглядає її сторона ліжка, а як – її хлопця. Цим вона запустила веселий флешмоб, який показує, наскільки ж різні жінки й чоловіки.
Джерело:boredpanda
Допис дівчини під ніком hanny styles став вірусним: його поширили вже понад 40 тисяч користувачів і лайкнули – понад 650 тисяч. Користувачі взялись також фотографувати свою сторону ліжка та своєї половинки. Різниця просто вражаюча: здається, хлопці щовечора готуються до нападу грабіжників.
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Ось той самий твіт, з якого все почалось
Вона також розповіла, чому вона взагалі вирішила це сфотографувати та викласти у твіттер:
Я підійшла і зрозуміла, як виглядає ліжко мого хлопця. Мені здається смішним, що мені треба мати стільки непотрібних предметів, щоб я почувалася щасливою, а йому потрібні були ці три прості речі,
– поділилась дівчина
Інші дівчата також звернули увагу на цю різницю і в коментарях поділились своїми фото.
Виявилось, що у багатьох хлопців чомусь біля ліжка лежить бейсбольна бита чи інші предмети самооборони. Тоді як у дівчат часто на тумбочці стоять книжки, декоративні дрібнички чи засоби догляду за шкірою.
А ці хлопці ще ті мінімалісти: нічого зайвого.
І як тільки з такою кількістю іграшок там ще й хлопець вміщається?
Здається, це взагалі різні квартири.
Дівчина розповіла, що цим твітом вона не мала на увазі нічого серйозного, і на таку різницю між ними вона навіть не звертає уваги.
Я хотіла б сказати, що незалежно від вподобань мого хлопця він дуже добрий до мене. І я друкую це, коли він розчісує мені волосся перед тим, як лягти спати,
– написала дівчина
Деякі хлопці також почали ділитись своїми фото, і виявилось, що для щасливого сну їм справді не потрібно багато.
А у когось та ж ситуація навіть із собакою!
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