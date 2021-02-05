Речі, які лежать у нас біля ліжка, можуть розповісти про нас більше, ніж вам здається. Дівчина жартівливо порівняла, як виглядає її сторона ліжка, а як – її хлопця. Цим вона запустила веселий флешмоб, який показує, наскільки ж різні жінки й чоловіки.

Допис дівчини під ніком hanny styles став вірусним: його поширили вже понад 40 тисяч користувачів і лайкнули – понад 650 тисяч. Користувачі взялись також фотографувати свою сторону ліжка та своєї половинки. Різниця просто вражаюча: здається, хлопці щовечора готуються до нападу грабіжників.

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Ось той самий твіт, з якого все почалось

my side of the bed vs my bfs side of the bed pic.twitter.com/dopdoVuPw0 — hanny styles (@hannystyles69) January 31, 2021

Вона також розповіла, чому вона взагалі вирішила це сфотографувати та викласти у твіттер:

Я підійшла і зрозуміла, як виглядає ліжко мого хлопця. Мені здається смішним, що мені треба мати стільки непотрібних предметів, щоб я почувалася щасливою, а йому потрібні були ці три прості речі,

– поділилась дівчина

Інші дівчата також звернули увагу на цю різницю і в коментарях поділились своїми фото.

My side vs my bfs side pic.twitter.com/rTfs7Sh8pg — Chloe W (@chloewintaz) February 2, 2021

Виявилось, що у багатьох хлопців чомусь біля ліжка лежить бейсбольна бита чи інші предмети самооборони. Тоді як у дівчат часто на тумбочці стоять книжки, декоративні дрібнички чи засоби догляду за шкірою.

This made me laugh more than it should because look.... pic.twitter.com/yWXeS0UgyY — Simmi Juss (@SimmiJuss) February 1, 2021

Та тут цілий склад зброї! wife’s side of the bed vs my side pic.twitter.com/o5CTM4eZ35 — Roman Beltran (@romanbeltran_) February 1, 2021

А ці хлопці ще ті мінімалісти: нічого зайвого.

my side of the bed vs my bf’s set up pic.twitter.com/3ud0mqZ6XM — babybess (@yoursonbeth) February 2, 2021

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І як тільки з такою кількістю іграшок там ще й хлопець вміщається?

Здається, це взагалі різні квартири.

Дівчина розповіла, що цим твітом вона не мала на увазі нічого серйозного, і на таку різницю між ними вона навіть не звертає уваги.

Я хотіла б сказати, що незалежно від вподобань мого хлопця він дуже добрий до мене. І я друкую це, коли він розчісує мені волосся перед тим, як лягти спати,

– написала дівчина

Деякі хлопці також почали ділитись своїми фото, і виявилось, що для щасливого сну їм справді не потрібно багато.

I feel attacked pic.twitter.com/cNb59xwhLi — MalKam X (@Kampico) February 1, 2021

Your man knows the vibes pic.twitter.com/yKrXgfNdZY — Not Pablo Escobar (@Qcconfidential) February 1, 2021

А у когось та ж ситуація навіть із собакою!