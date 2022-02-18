Лівві, так звуть школярку, показала, що їй наробили з волоссям, у своєму тіктоці livvydoge. Люди були шоковані: адже дівчина ще й заплатила за це гроші.

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Зачіску зробили за день до випускного

Лівві заздалегідь готувалася до випускного – хотіла виглядати на всі 100. Задля цього вона пішла в перукарню, щоб їй зробили ефектну зачіску.

Вона навіть показала майстру, що саме від нього очікує: візуально збільшити прикореневу зону волосся та природні кучері. Не надто складне завдання, але там не справилися.

Яку зачіску хотіла Лівві / Скриншот тікток livvydoge

Згодом на відео можна побачити, яку зачіску зробили школярці. І це дійсно жах: краще б вона самотужки вкладала волосся. Кудрі майже зразу розпустилися, як тільки вона вийшла на вулицю. А загалом на голові був справжній "безлад".

Лівві ще заплатила за це гроші / Скриншот тікток livvydoge

Кумедно, але відео стало надзвичайно популярним у тіктоці. Станом на зараз воно набрало понад 5,5 мільйонів переглядів. Люди здивовані, що цю укладку зробили професіонали: