Гірше не буває: дівчина прославилася завдяки зачісці на випускному

Американській школярці зробили настільки невдалу зачіску на випускний, що вона просто не мала слів. Та, як не дивно, дівчина стала знаменитою завдяки дивній шевелюрі.

Лівві, так звуть школярку, показала, що їй наробили з волоссям, у своєму тіктоці livvydoge. Люди були шоковані: адже дівчина ще й заплатила за це гроші.

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Зачіску зробили за день до випускного

Лівві заздалегідь готувалася до випускного – хотіла виглядати на всі 100. Задля цього вона пішла в перукарню, щоб їй зробили ефектну зачіску.

Вона навіть показала майстру, що саме від нього очікує: візуально збільшити прикореневу зону волосся та природні кучері. Не надто складне завдання, але там не справилися.

Яку зачіску хотіла Лівві / Скриншот тікток livvydoge

Згодом на відео можна побачити, яку зачіску зробили школярці. І це дійсно жах: краще б вона самотужки вкладала волосся. Кудрі майже зразу розпустилися, як тільки вона вийшла на вулицю. А загалом на голові був справжній "безлад".

Лівві ще заплатила за це гроші / Скриншот тікток livvydoge

Кумедно, але відео стало надзвичайно популярним у тіктоці. Станом на зараз воно набрало понад 5,5 мільйонів переглядів. Люди здивовані, що цю укладку зробили професіонали: