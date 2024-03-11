Цей манікюр особливо сподобався шанувальницям натуральних нігтів. Гейлі Бібер останнім часом дуже часто робить саме цей трендовий манікюр.

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У чому особливість "голого френчу"

Особливість "голого френчу" полягає у тому, що спочатку здається ніби на її нігтях немає покриття, водночас вони мають дуже охайний та витончений вигляд. Так, основа такого манікюру зроблена прозорою базою, яка плавно перетікає в білі або світло-бежеві кінчики, розмиваючи лінію. Такий дизайн пасуватиме до будь-якої форми нігтів, але найкраще поєднуватиметься з мигдалеподібною формою.

Трендовий "голий френч": дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Голий френч – це більш витончена інтерпретація класичного французького манікюру. Він усе ще надає природного вигляду, але розмиває лінію кольору для більш вишуканого вигляду,

– пояснила нейл-майстриня Джорджія Рей.

Гейлі Бібер з "голим френчем": дивіться фото

Вона також додала, що дизайн французького манікюру витримав випробування часом. Джорджія Рей додала, що чимало жінок підтримують будь-які тенденції в одязі, зачісках та макіяжі, однак мають незмінні смаки щодо манікюру. Майстриня наголосила, що класичний та голий френч однаково підкреслюють красу нігтів, рук та тону шкіри.