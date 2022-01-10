Одна наречена вирішила повністю перевтілитись. Вона не тільки одягла іншу сукню, але й підстриглась під час весілля.

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Дівчина підстриглась під час весілля

Стефані Лі з США є власницею салону краси і має чимало подруг, які працюють перукарями. Вона з легкістю домовилась, щоб одна з них прийшла на весілля та втілила її задум. Наречена вирішила приголомшити своїх гостей і зрізати локони прямо під час святкування.

Дівчина змінила вбрання та одягла приголомшливу шовкову білу сукню до підлоги, а тоді перейшла до зачіски. Вона скористалась спеціальною накидкою, аби не зіпсувати сукню, і підстригла локони. Гості були в захваті від кардинальних змін.



Наречена підстриглась під час весілля / Скриншот з відео

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Згодом Стефані пояснила у відео, що вона також була перукарем і вже давно хотіла підстригти волосся, а день весілля став чудовою нагодою для цього. Тепер вона відправиться у медовий місяць з новим образом.

Таку ідею перевтілення позитивно оцінили користувачі тіктоку. Вони захоплювались сміливість нареченої:

"Мені це подобається, я завжди кажу, що коли буду виходити заміж, я знову коротко підстрижуся".

"Ви точно любите веселощі, якщо зробили таке. Ви маєте чудовий вигляд".

Ще одна користувачка вирішила пожартувати: "Знаючи мого чоловіка, він навіть не помітив би".