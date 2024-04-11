Пасує всім без винятку: найбільш універсальна стрижка набирає шаленої популярності у світі

У світі краси постійно відбуваються оновлення, з’являються нові модні тенденції. Це стосується і зачісок, які набувають нових форм і кардинальних перетворень.

Саме до таких оновлених стрижок належить градуйована багатошарова зачіска у стилі каре. Вона поєднала в собі класику та сучасні тенденції, але одне залишається незмінним – зачіска пасує абсолютно всім жінкам. Як виглядає ця універсальна стрижка, розповідаємо далі.

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Як виглядає багатошарове градуйоване каре

Ця стрижка характеризується багаторівневими зрізами локонів, які створюють візуальний об’єм і лягають у правильну структуру. Верхні пасма коротші, а нижні – довші, завдяки чому створюється ефект плавного переходу між шарами.

Внаслідок градуювання локони набувають легкого об’єму, підкреслюючи красу обличчя, роблять його витонченішим і виразнішим. Стрижка омолоджує загальний образ, робить жінку ефектною і водночас елегантною.

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До того ж вона підходить для волосся будь-якої структури, надаючи йому об’єму й візуальної густоти.

Багатошарове каре: дивіться фото

Як укладати багатошарове градуйоване каре

Щоб стильно вкласти таку стрижку, після миття голови варто нанести на локони засіб для укладання за типом волосся. Це може бути крем, мус чи піна для об’єму.

Потім слід трохи підсушити волосся феном, направляючи потік повітря вниз. Таким чином біля коренів створюватиметься об’єм, а кінці локонів не плутатимуться.

Коли волосся висохне на 70-80%, варто взяти гребінець і сушити локони, направляючи повітря вниз, так вийде створити форму й додатковий об’єм.

Після завершення можна нанести на волосся лак, щоб зафіксувати ідеальну зачіску.