Именно к таким обновленным стрижкам относится градуированная многослойная прическа в стиле каре. Она соединила в себе классику и современные тенденции, но одно остается неизменным – прическа подходит абсолютно всем женщинам. Как выглядит эта универсальная стрижка, рассказываем далее.

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Как выглядит многослойное градуированное каре

Эта стрижка характеризуется многоуровневыми срезами локонов, которые создают визуальный объем и ложатся в правильную структуру. Верхние пряди короче, а нижние – длиннее, благодаря чему создается эффект плавного перехода между слоями.

Вследствие градуировки локоны приобретают легкий объем, подчеркивая красоту лица, делают его изящнее и выразительнее. Стрижка омолаживает общий образ, делает женщину эффектной и одновременно элегантной.

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К тому же она подходит для волос любой структуры, придавая им объем и визуальную густоту.

Многослойное каре: смотрите фото

Как укладывать многослойное градуированное каре

Чтобы стильно уложить такую стрижку, после мытья головы стоит нанести на локоны средство для укладки по типу волос. Это может быть крем, мусс или пена для объема.

Затем следует немного подсушить волосы феном, направляя поток воздуха вниз. Таким образом у корней будет создаваться объем, а концы локонов не будут путаться.

Когда волосы высохнут на 70-80%, стоит взять расческу и сушить локоны, направляя воздух вниз, так получится создать форму и дополнительный объем.

После завершения можно нанести на волосы лак, чтобы зафиксировать идеальную прическу.