Через її говірливість наречений міг легко зірвати весілля. Зараз дівчата майже не розмовляють, хоча сестра вибачилася за все.

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Головний секрет нареченої

Жінка анонімно розповіла, що переспала з двоюрідним братом свого чоловіка. Але є один нюанс: це сталося до того часу, як вони почали зустрічатися. Жінка шкодує за свій вчинок, адже той був одруженим. Саме тому обоє домовилися мовчати – і забули про цю ситуацію.

Я не зраджувала Джеймі (наречений, – Life 24), бо в той час ми не зустрічалися. Це сталося за два тижні до того, як Нік (двоюрідний брат, – Life 24) познайомив мене з ним, – згадує жінка.

Нещодавно наречена розповіла про все своїй сестрі Чері, якій щиро довіряла. Вона, до слова, була дружкою в неї на весіллі. Як виявилось – дівчина не вміє берегти секрети.

Сестра була дружкою нареченої / Фото Unsplash

Під час посиденьок на святі наречена побачила, як Чері щось шепотіла на вухо молодому. В цей момент він зблід і жахливо роздратувався. На щастя, йому вдалося опанувати себе. Розбір польотів стався вже в готельному номері після весілля.

Там він напряму спитався: "Це правда, що ви переспали з Ніком незадовго до нашої зустрічі?" Молодята кілька годин обговорювали ситуацію, але зрештою змогли все владнати: домовилися забути про минуле і сконцентруватися на майбутньому.

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Утім, молода все одно звернулася до сестри.

Я написала, що вона мені огидна через те, що зіпсувала весілля. Також вона змусила Джеймі почувати себе жахливо в той день, який ми з нетерпінням чекали, – сказала наречена.

Сестра вибачилася за свій вчинок і пообіцяла більше ніколи так не робити. Але нареченій досі важко про це забути.