Хлопчик раптово побілів за кілька місяців: як він змінився – фото

Буквально за кілька місяців юний індієць практично повністю втратив свій колір шкіри. Вона надзвичайно швидко побіліла: лише погляньте, як хлопчик змінився. Ви будете здивовані!

Авірал Чохан – індієць, який разом із сім’єю переїхав до США ще в дитинстві. У підлітковому віці хлопець зауважив, що з ним твориться щось незрозуміле: на його тілі з’явилося безліч білих плям, які почали розростатися по тілі. Як виявилося, у Авірала проявилося вітиліго – хронічне захворювання шкіри.

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Зараз хлопцю 19 років, і його просто не впізнати: про колишній колір шкіри нагадують лише невеликі темні плямки на обличчі.

Все почалося в 11 років: тоді на моєму тілі з’явилися невеличкі світлі плями. Але після цього вони почали розвиватися занадто швидко. Я дивився на свої фотографії, між якими кілька місяців різниці, і ледь міг себе впізнати. Тоді шкіра змінювалася неймовірно швидко, – розповідає Авірал.

Як виглядав Авірал в дитинстві / Скриншот тікток yungadvil

Хлопцю було непросто, адже його часто звинувачували у культурній апропріації: нібито він не є справжнім індійцем, а просто прикидається. Авірал дуже обурювався, адже це його рідна культура. Він з батьками продовжує сповідувати індуїзм.

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Як зараз виглядає Авірал / Скриншот тікток yungadvil

Мене дратувало, коли люди випитували мене та інколи ображали всього лиш через колір шкіри. Це ж моя культура. Навіщо мені прикидатися кимось іншим, якщо я індус. Я той, хто я є. Я роблю все можливе, щоб бути вірним своїй культурі, – стверджує хлопець.

З часом Авірал навчився сприймати свій новий колір шкіри. Зараз він займається власною сторінкою у тіктоці, яка стає все популярнішою: у хлопця понад 145 тисяч підписників.