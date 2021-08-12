Авирал Чохан – индус, который вместе с семьей переехал в США еще в детстве. В подростковом возрасте мальчик заметил, что с ним творится что-то непонятное: на его теле появилось множество белых пятен, которые начали разрастаться по телу. Как оказалось, в Авирала проявилось витилиго – хроническое заболевание кожи.

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Сейчас парню 19 лет, и его просто не узнать: о прежнем цвете кожи напоминают лишь небольшие темные пятна на лице.

Все началось в 11 лет: тогда на моем теле появились небольшие светлые пятна. Но после этого они начали развиваться слишком быстро. Я смотрел на свои фотографии, между которыми несколько месяцев разницы, и едва мог себя узнать. Тогда кожа менялась невероятно быстро, – рассказывает Авирал.

Как выглядел Авирал в детстве / Скриншот тикток yungadvil

Парню было непросто, ведь его часто обвиняли в культурной апроприации: якобы он не является настоящим индусом, а просто притворяется. Авирал очень возмущался, ведь это его родная культура. Он с родителями продолжает исповедовать индуизм.

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Как Авирал выглядит сейчас / Скриншот тикток yungadvil

Меня раздражало, когда люди расспрашивали меня и иногда оскорбляли всего лишь из-за цвета кожи. Это моя культура. Зачем мне притворяться кем-то другим, если я индус. Я тот, кто я есть. Я делаю все возможное, чтобы быть верным своей культуре, – утверждает парень.

Со временем Авирал принял свой новый цвет кожи. Сейчас он занимается собственной страницей в тиктоке, которая становится все более популярной: у парня более 145 тысяч подписчиков.