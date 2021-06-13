Хлопець звернувся до місцевої ілюстраторки Казель Лім з проханням зробити картину до дня народження його дівчини. Художниця погодилася співпрацювати, але згодом дуже пошкодувала. Вимоги хлопця були далекі від реальності.

Цікаво Винний вікенд: їдемо до Центру культури вина SHABO

Клієнт запропонував перемалювати будь-яку з його останніх фотографій на фейсбуці. Головне, щоб картина була дешевою, великою і дуже швидко намальованою.

Художниця Казель Лім / Фото фейсбук художниці

Я хочу найдешевшу і найбільшу картину. Перемалюй мені фотографію з нашої поїздки із сонечком і пляжем. Ти можеш знайти фото самотужки, я не можу вибрати. Мені треба картину до завтра, – написав хлопець.

Казель спробувала пояснити замовнику, що хорошу картину не вдасться намалювати за один день. Утім, хлопець був настирливий: він навіть назвав ціну, яку готовий заплатити за "дуже велику і дуже дешеву" картину.

Сума шокувала здивовану художницю. Він хотів віддати за таку роботу всього 20 рингітів (близько 130 гривень – Life 24).

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Я не малюю за такі гроші. Я вкладаю свій час, дух та досвід, щоб зробити цю роботу. Кількість витраченого часу має бути пропорційна грошам, – написала йому художниця.

Хлопця роздратувала така відповідь, тому він почав погрожувати написати негативний відгук про її роботу.

Після цього Лім не витримала: вона за кілька хвилин намалювала пародійну картину: палочки, сонечко і сердечко. Дівчина опублікувала свій шедевр разом із скриншотами переписки у фейсбуці.

Малюнок, який Казель зробила замовнику / Фото фейсбук художниці

"Ось і все. Віддаю вам його безкоштовно. Побажайте своїй дівчині щасливого дня народження від мене", – лаконічно написала художниця.

Цікаво 15 татуювань, які промовляють сильніше за слова: зворушливі фото

Як на це відреагував замовник – Казель не розповіла. Однак її підписникам вона дуже сподобалася: публікацію поширили вже 5,5 тисяч разів.