Хлопець пролетів тисячу кілометрів, щоб піти на перше побачення: все через один коментар

Дівчина просто залишила коментар під відео у тікток американця Мета Беннона. Різні штати не стали на заваді симпатії – і задля першої зустрічі хлопець перетнув мало не всю країну. Деталі історії читайте далі.

25-річній спеціалістці з комп'ютерної томографії Тейлор Бір у тікток трапилось на очі кумедне сімейне відео Мета. На ньому хлопець влаштував заплив в басейні разом зі своїм братом під час "gender reveal party" своєї вагітної сестри – вечірці, на якій усі дізнаються про стать дитини.

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Тейлор не могла пройти повз і залишила коментар, зробивши хлопцю комплімент: "Ооо, 25 років, неодружена, бачу, що на борту був олімпійський чемпіон – я б з ним не справилась". Серед сотень коментарів саме повідомлення незнайомки привернуло увагу Мета – між молодими людьми зав'язалось спілкування.

Вони вирішили поговорити у Facetime, щоб відразу пересвідчитись, що ніхто з них не видає себе за іншу людину. У таку неприємну ситуацію втрапив інший хлопець, який 8 місяців спілкувався з дівчиною, а вона весь час його обманювала. Тейлор і Мет проговорили 2 години без упину і після цього вирішили зустрітись.

Хлопець пролетів через всю країну, щоб зустрітись з незнайомкою / Скриншот з відео @tay.bier

І хоч всесвітня мережа об'єднує людей, зустрітись особисто їм було не так просто: хлопець живе у Техасі, на півдні, а дівчина – на півночі, у Небрасці. Через 2 тижні у Мета вже не було ніяких сумнівів, що він хоче бачити Тейлор. Тож закоханий хлопець без вагань взяв квитки та пролетів понад тисячу кілометрів через всю країну, щоб влаштувати перше побачення віч-на-віч.

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Тейлор опублікувала відео у тікток, в якому показує їх першу зустріч в аеропорту. Дівчина дуже хвилювалась і рахувала години до зустрічі, проте все пройшло чудово, вони з полегшенням відчули, що подобаються одне одному і в реальності.

Так їх стосунки переросли у романтичні, хлопець навіть замовляв своїй дівчині доставку троянд та милих записок, чим дуже її розчулив: "Мені важко повірити, що це правда". З травня, після їх першого побачення, пара щодня спілкується і вже навіть тричі бачилась.

Звичайний коментар у тіктоці переріс у романтичні стосунки / Скриншот з відео @tay.bier

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Користувачі захоплені таким стрімким розвитком стосунків і рішучістю Мета: