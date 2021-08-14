Перед вами 10 добрих історій з усіх куточків світу, які обов’язково вас розчулять та переконають, що наш світ – це прекрасне місце. Давайте частіше робити приємності один одному: так значно цікавіше жити.
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"Батько помер ще три роки тому, але на Google-картах він досі доглядає за своїм садом"
Фото твітер
"Обіцяла відвезти її на пляж. Минулого року не змогла це зробити через пандемію"
Фото reddit bitchinawesomeblonde
Ця красуня перемогла рак!
Фото reddit VerbotenPublish
Давайте частіше усміхатися!
Фото reddit Quack_Quack_Quackers
"Щойно переїхав у власний дім, де я буду на 100 відсотків незалежним"
Фото reddit A-A-ron98
Нехай у вас буде хтось, хто так само дивитиметься на вас, як песик на цю незнайомку
Фото reddit thelasttrashbender
"Мама померла ще 9 років тому. Вона якось сказала, що стане жовтим метеликом. Я пам’ятав про це завжди. І ось одного разу сталося таке"
Фото reddit ogYRawBo
Кілька місяців тому у чоловіка померла його собака. Сім’я вирішила подарувати йому цуценятко
Фото reddit Thryloz
Хлопець переміг анорексію! Різниця на фото – 2 роки
Фото reddit CalorieMuncher
Дівчинка подарувала своєму улюбленому баскетболісту альбом із її малюнками
Фото reddit ARodGoat12