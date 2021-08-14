Перед вами 10 хороших историй со всего мира, которые обязательно вас расслышали и убедят, что наш мир – это прекрасное место. Давайте чаще делать приятности друг другу: так гораздо интереснее жить.

Интересно Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины SHABO открыли новое экспортное направление

"Отец умер еще три года назад, но на Google-картах он до сих пор ухаживает за своим садом"

Фото твітер

"Обещала отвезти ее на пляж. В прошлом году не смогла это сделать из-за пандемии"

Фото reddit bitchinawesomeblonde

Эта красотка победила рак!

Фото reddit VerbotenPublish

Давайте чаще улыбаться!

Фото reddit Quack_Quack_Quackers

"Только что переехал в собственный дом, где я буду на 100 процентов независимым"

Фото reddit A-A-ron98

Пусть у вас будет кто-то, кто так же будет смотреть на вас, как песик на эту незнакомку

Фото reddit thelasttrashbender

"Мама умерла еще 9 лет назад. Она как-то сказала, что станет желтой бабочкой. Я помнил об этом всегда. И вот однажды случилось такое"

Фото reddit ogYRawBo

Несколько месяцев назад у мужчины умерла его собака. Семья решила подарить ему щенка

Фото reddit Thryloz

Парень победил анорексию! Разница на фото – 2 года

Фото reddit CalorieMuncher

Девочка подарила своему любимому баскетболисту альбом с ее рисунками

Фото reddit ARodGoat12