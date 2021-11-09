Хлопець шокував дівчину після невдалого побачення: він попросив компенсацію

Хлопець образився на дівчину через те, що та відмовилась піти з ним на друге побачення. Через місяць він попросив повернути гроші за вечерю. Але перед тим ще раз кликав погуляти.

Здивована дівчина на ім’я Кайлі опублікувала фрагменти переписки у своєму тіктоці nkestella. Люди були вражені від нахабності хлопця, хоча дехто рекомендував заплатити гроші. Всього за кілька днів відео набрало понад 500 тисяч переглядів.

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Я так втомилась від побачень, – написала дівчина у тіктоці.

Блогерка Кайлі / Скриншот тікток nkestella

Від "Дай мені другий шанс" – до "Можеш повернути гроші?"

Все сталося ще у вересні. Судячи з усього, побачення між Кайлі та Брандо вийшло досить невдалим. Пара погуляла разом близько чотирьох годин, але дівчина не почувала себе комфортно із незнайомцем. Після побачення вони просто перестали переписуватися.

На цьому міг бути кінець історії, але хлопець нагадав про себе майже через два місяці. Він лаконічно написав Кайлі: "В чому твоя проблема?" Після чого обурювався, що дівчина почала його ігнорувати й так і не дала другого шансу.

Хлопець написав через майже два місяці / Скриншот тікток nkestella

Кайлі ж пояснила, що не відчувала між ними ніякої хімії. А ще – він випадково переписувався з найкращою подружкою дівчини, яку, зрештою, образив під час спілкування.

Зрозумівши, що ситуація виходить з-під контролю, Брандо використав останній "джокер". Він попросив повернути гроші, але так і не зміг домовитися, на який платіжний сервіс потрібно відправити гроші.

Усю переписку можете переглянути нижче

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Кайлі визнає, що ще не спілкувалася із настільки дивним хлопцем. Користувачі тіктоку підтримали її у цій ситуації: