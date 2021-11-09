Хлопець шокував дівчину після невдалого побачення: він попросив компенсацію
Джерело:тікток nkestella
Хлопець образився на дівчину через те, що та відмовилась піти з ним на друге побачення. Через місяць він попросив повернути гроші за вечерю. Але перед тим ще раз кликав погуляти.
Здивована дівчина на ім’я Кайлі опублікувала фрагменти переписки у своєму тіктоці nkestella. Люди були вражені від нахабності хлопця, хоча дехто рекомендував заплатити гроші. Всього за кілька днів відео набрало понад 500 тисяч переглядів.
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Я так втомилась від побачень, – написала дівчина у тіктоці.
Блогерка Кайлі / Скриншот тікток nkestella
Від "Дай мені другий шанс" – до "Можеш повернути гроші?"
Все сталося ще у вересні. Судячи з усього, побачення між Кайлі та Брандо вийшло досить невдалим. Пара погуляла разом близько чотирьох годин, але дівчина не почувала себе комфортно із незнайомцем. Після побачення вони просто перестали переписуватися.
На цьому міг бути кінець історії, але хлопець нагадав про себе майже через два місяці. Він лаконічно написав Кайлі: "В чому твоя проблема?" Після чого обурювався, що дівчина почала його ігнорувати й так і не дала другого шансу.
Хлопець написав через майже два місяці / Скриншот тікток nkestella
Кайлі ж пояснила, що не відчувала між ними ніякої хімії. А ще – він випадково переписувався з найкращою подружкою дівчини, яку, зрештою, образив під час спілкування.
Зрозумівши, що ситуація виходить з-під контролю, Брандо використав останній "джокер". Він попросив повернути гроші, але так і не зміг домовитися, на який платіжний сервіс потрібно відправити гроші.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Усю переписку можете переглянути нижче
Кайлі визнає, що ще не спілкувалася із настільки дивним хлопцем. Користувачі тіктоку підтримали її у цій ситуації:
- Те, що він заплатив за перше побачення, не є депозитом для другого побачення.
- Ти мала б негайно його заблокувати.
- Ще один приклад чоловіків, які вважають, що мають право на жінку тільки через те, що купили поїсти. І просять повернути гроші, коли не отримують того, що хочуть.
- Просто почни оплачувати навпіл на побаченнях… Рівні права, рівна оплата.