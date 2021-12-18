Поклалась на свою інтуїцію одна користувачка тіктоку і вирішила раптово влаштувати перевірку своєму хлопцеві. Той хотів приховати правду, але "спалився".

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Дівчина викрила зраду

Дівчина у тіктоці опублікувала відео, де розповіла, як викрила свого хлопця. Вона змогла це зробити на відстані, адже вся відповідь була у маленькій деталі. Одного вечора після роботи її хлопець зібрався на зустріч з друзями. Після гулянки о 6 ранку він вирішив забронювати номер у готелі, аби провести ніч з іншою.

Дівчина про це випадково дізналась і уточнила, навіщо її коханому номер. Тоді хлопець надіслав фотодоказ, яким видав себе. Він хотів показати, що кімната пуста, проте не врахував одну маленьку деталь.



Хлопця викрили / Скриншот з відео

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На фото видно, як її хлопець лежить один на ліжку з телефоном у готельному номері. Але в кінці кімнати в лівому кутку дівчина випадково побачила жіночу сумочку. Це і стало очевидним доказом того, що хлопець був там не один. Невдовзі після цього інциденту вона розійшлася з хлопцем і сказала, що знайшла когось "в мільярд разів кращого".