Хлопець відкопав унікальний жовтий діамант: він подарує його коханій

Американець Крістіан Лінден з самого дитинства хотів зробити власну обручку. Нещодавно йому дуже пощастило: він відкопав жовтий діамант вагою у 2,2 карата.

Крістіан пояснив, що ще з 8 класу у нього була досить особлива мрія – він хотів створити власне колечко із золота та дорогоцінних каменів, які збирався відшукати через металошукач.

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Хлопець витратив 5 років на пошуки золота по околицях Вашингтона. Навесні 2021 року, коли вдалося назбирати достатньо металу, Крістіан переключився на дорогоцінні камені. Він зізнається, що не очікував знайти такого "красеня".

Спочатку я планував знайти кілька маленьких камінців, а потім докупити великий центральний камінь. Але, здається, тепер мені не потрібно цього робити, – розповідає Крістіан.

Хлопець разом зі своїм другом вдосконалили металошукач та після кількох тестів пішли "на полювання" у парк "Алмазний кратер", що у штаті Аризона. Там, якщо добре постаратися, можна відкопати діаманти.

Хлопцям усміхнулася доля – вони натрапили на жовтий діамант лише після 3 днів пошуків.

"Я побачив, як сильно він засяяв, коли перевернув його. Одразу зрозумів, що це діамант. Мене так сильно затрясло, що я попросив друга витягнути камінець", – згадує хлопець.

Як виглядає діамант / Фото Arkansas State Parks

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Згодом представники парку підтвердили, що Крістіан знайшов діамант. Він назвав його "Вашингтонське сонце" через цікавий та нестандартний колір.

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Хлопцю залишилося знайти лише кілька невеликих опалів, після чого він збирається разом із коханою зробити цю оригінальну обручку.