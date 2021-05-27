Нещодавно письменниця Ребекка Реннер, яка проживає Флориді зрозуміла, що настав час розкрити почуття своєму другу. Дівчина не хотіла зізнаватися по телефону чи в соцмережах, тому придбала квиток на найближчий літак і зірвалася у подорож.

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Минулої ночі особиста трагедія нагадала мені, що життя мінливе і занадто коротке. Тому я взяла квиток на літак і збираюся летіти через всю країну, щоб сказати любові всього мого життя, що я відчуваю. Побажайте мені успіху! І не чекайте іншого дня для того, щоб сказати тим, кого любите, про своє кохання, – написала дівчина у твітері.

Ребекка Реннер / фото твітер Rebecca Renner

З цього могла вийти прекрасна романтична комедія, але все закінчилося не так райдужно. Хлопець відмовив Ребеці, про що вона розповіла у своєму наступному дописі. Дівчина старалася не сумувати.

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"Що ж, я в жахливому номері мотелю після того, як мені відмовили. Не знаю, чи сумувати, чи злитися, але я буду жити, щоб полюбити новий день. Надіюся, це кохання дістанеться тому, хто його цінує. Вибачте, що розчарувала вас, твітер", – йдеться у дописі письменниці.

Скриншот допису, зараз оригінальний пост недоступний / скриншот твітер Rebecca Renner

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Підписники Ребекки були шоковані, що дівчина наважилася на таку пригоду. Ось найпопулярніші коментарі: