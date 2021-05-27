Недавно писательница Ребекка Реннер, проживающая во Флориде поняла, что пришло время раскрыть чувства своему другу. Девушка не хотела признаваться по телефону или в соцсетях, поэтому приобрела билет на ближайший самолет и сорвалась в путешествие.

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Прошлой ночью личная трагедия напомнила мне, что жизнь изменчива и слишком коротка. Поэтому я взяла билет на самолет и собираюсь лететь через всю страну, чтобы сказать любви всей моей жизни, что я чувствую. Пожелайте мне удачи! И не ждите другой день для того, чтобы сказать тем, кого любите, о своей любви, – написала девушка в твиттере.

Ребекка Реннер / фото твитер Rebecca Renner

С этого могла выйти прекрасная романтическая комедия, но все закончилось не так радужно. Парень отказал Ребекке, о чем она рассказала в своем следующем посте. Девушка старалась не унывать.

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"Что ж, я в ужасном номере мотеля после того, как мне отказали. Не знаю, грустить или злиться, но я буду жить, чтобы полюбить новый день. Надеюсь, это любовь достанется тому, кто его ценит. Простите, что разочаровала вас, твитер", – пишет девушки.

Скриншот публикации, сейчас оригинальны пост недоступен / скриншот твитер Rebecca Renner

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Читатели Ребекки были шокированы, что она решилась на такое приключение. Вот самые популярные комментарии: