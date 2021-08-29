Хлопець відмовився йти на побачення з дівчиною через її вигляд: що було не так

Дівчина вирішила провчити вимогливого хлопця, який попросив її не виглядати як "готична відьма" на побаченні. Вона його не послухала – і спеціально зробила дуже похмурий макіяж.

Результат свого перевтілення блогерка Меган Елізабет оприлюднила у своєму тіктоці. Кумедний вчинок дівчини добряче потішив її підписників: відео переглянули понад 2 мільйони разів.

Цікаво Чарівно та атмосферно: незабутня вечірка ELLE у Центрі культури вина SHABO

На початку відео Меган пояснила, що познайомилася із хлопцем на ім’я Тревор у тіндері. Вони швидко домовилися про побачення. Але у хлопця було одне прохання.

Меган у повсякденному житті / Скриншот тікток meganelizabeth1016

"Будь ласка, виглядай красиво і не приходь у вигляді готичної відьми чи у схожому образі. Мені це не подобається", – написав Тревор.

Виклик прийнято. Меган одразу вирішила зробити собі готичний макіяж, щоб провчити вимогливо хлопця. Своє перевтілення дівчина знімала на відео: кілька хвилин – і вона виглядає як справжній гот.

Я вирішила підготуватися і зробити протилежне тому, що він просив. Бо я роблю все, що захочу, – написала у відео Меган.

Макіяж Меган для побачення із Тревором / Скриншот тікток meganelizabeth1016

Вона пішла у цьому образі на побачення, але нічого так і не відбулося. Дівчина оприлюднила переписку з Тревором: він завітав на місце зустрічі, побачив Меган та просто розвернувся і пішов.

Я буквально щойно бачив, як ти йшла… Всі дівчата однакові. Я просив лише про одне… Виглядати гарно і не одягатися так. Я не прийшов і не буду йти з тобою в люди, бо це дуже соромно, – написав у відповідь хлопець.

Відповідь Тревора, коли він побачив Меган / Скриншот тікток meganelizabeth1016

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Меган це лише розвеселило. У наступних відео дівчина показала, як вона смакувала бокал вина та практикувала "свою готичну магію".