Дівчина настільки здивувалася від слів свого 27-річного хлопця на ім’я Вілл, що розповіла усю історію на розважальному ресурсі Reddit. Люди підтримали її: вони не зрозуміли, чому взагалі хлопець образився і почав "розкидатися" різними звинуваченнями.

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Вілл проти дівочих вечірок

Пара зустрічається вже близько семи місяців. Дівчина дуже задоволена коханим. За її словами, він веселий, милий та креативний. Але нещодавно Вілл неприємно "відзначився".

Дівчина планувала організувати в п’ятницю дівочу вечірку, тому не могла зустрітися. Віллу це не сподобалося. Він почав нудний-довгий монолог про те, що дівчачі вечірки – це "минуле століття"; там багато токсичності тощо. Дівчина була шокована від таких слів. Але хлопець сказав, що це просто його думка.

Вілл запропонував, щоб він приєднався на вечірку зі своїми друзями. Та після чергової відмови стався справжній "вибух".

Він назвав мене сексистом через те, що я організувала вечірку для дівчат… А ще додав, що мій менталітет спричинить мені проблеми в майбутньому. Особливо, якщо я так буду себе поводити у професійному середовищі, – розповіла дівчина.

Вілл назвав кохану сексистом, бо вона хотіла зробити дівочу вечірку / Фото Unsplash

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Дівчина сказала, що не змінить свою думку, після чого Вілл кинув трубку. Вона хотіла вибачитися, але хлопець просто відписав, що йому потрібно про все подумати.

Він відправив повідомлення, що йому боляче, як я вчинила під час наших невеликих розбіжностей. Йому потрібен був час, щоб осмислити все, що він дізнався про мою особистість, – згадує авторка.

Користувачі Reddit були щиро здивовані від такої поведінки хлопця. Багато хто рекомендував дівчині кинути його.