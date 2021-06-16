Хлопець встановив для дівчини правила на Євро-2020: дивні вимоги її обурили

Хлопець з Англії настільки захоплений футболом, що висунув до коханої конкретні вимоги на період Євро-2020. Користувачам мережі вони здались смішними, а дівчина не дуже оцінила цей жест.
Джорджія Холмс виклала у TikTok відео, в якому детально показала кожен пункт правил щодо її поведінки під час футбольного чемпіонату. Вона також з надією підписала відео: "Я не можу бути єдиною, хто отримала подібний лист від свого хлопця напередодні Євро".
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Під час Євро-2020 її хлопець, Джоель, налаштований повністю зануритись у гру, і не хоче, щоб його будь-що відволікало – навіть кохана дівчина. Свої вимоги, які так обурили Джорджію, він виклав у серйозному листі до дівчини.
На листі формату А4 спочатку хлопець зазначив:
Я пишу цей електронний лист як правила та умови на період проведення європейського чемпіонату, який має проходити з п’ятниці 11 червня 2021 року до неділі 11 липня,
– написав Джоель
Дівчина отримала список правил на Євро 2020 / Фото TikTok Джорджії ХолмсКраєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
Далі він перерахував цілий список умов, серед них такі:
- Він не буде їй дзвонити, коли повертатиметься додому з паба.
- Їй не можна запитувати, коли він прийде додому, оскільки він планує проводити багато часу в пабі.
- Вона може телефонувати бойфренду у надзвичайних ситуаціях, але в іншому випадку він просто не буде відповідати.
- Вона може надсилати йому текстові повідомлення лише під час перерви, оскільки він всю увагу має приділити грі. Надсилати повідомлення під час пенальті – заборонено.
- Вона не має сприймати поганий настрій Джоеля під час чемпіонату як щось особисте.
- Також він додав, що під час таких важливих матчів як Англія проти Шотландії, він, скоріше за все, повертатиметься додому дуже п'яним.
Повний список вимог / Фото TikTok Джорджії Холмс
Наприкінці Джоель заспокоїв дівчину: він її все ще любить, і, попри те, що всю увагу він приділятиме грі, вона все ще для нього в "пріоритеті".
Дівчині усі ці суворі правила зовсім не сподобались, і наприкінці вона написала: "Пішов ти, Джоель", очевидно, не збираюсь дотримуватись цих вимог. Проте вона зізналась, що насправді такий дивний вчинок її повеселив: "Я посміялась з цього, що поробиш".
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Користувачам цей лист також видався досить кумедним:
- "О боже, не можу припинити сміятись"
- "Чому це так смішно?"
- "Не мною одною нехтують під час футбольних матчів"
- "Добре, дівчата, зробімо свій власні правила, коли вийде сезон "Острову кохання""