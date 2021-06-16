Хлопець встановив для дівчини правила на Євро-2020: дивні вимоги її обурили

Хлопець з Англії настільки захоплений футболом, що висунув до коханої конкретні вимоги на період Євро-2020. Користувачам мережі вони здались смішними, а дівчина не дуже оцінила цей жест.

Джорджія Холмс виклала у TikTok відео, в якому детально показала кожен пункт правил щодо її поведінки під час футбольного чемпіонату. Вона також з надією підписала відео: "Я не можу бути єдиною, хто отримала подібний лист від свого хлопця напередодні Євро".

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Під час Євро-2020 її хлопець, Джоель, налаштований повністю зануритись у гру, і не хоче, щоб його будь-що відволікало – навіть кохана дівчина. Свої вимоги, які так обурили Джорджію, він виклав у серйозному листі до дівчини.

На листі формату А4 спочатку хлопець зазначив:

Я пишу цей електронний лист як правила та умови на період проведення європейського чемпіонату, який має проходити з п’ятниці 11 червня 2021 року до неділі 11 липня,

– написав Джоель

Дівчина отримала список правил на Євро 2020 / Фото TikTok Джорджії Холмс

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Далі він перерахував цілий список умов, серед них такі:

Він не буде їй дзвонити, коли повертатиметься додому з паба. Їй не можна запитувати, коли він прийде додому, оскільки він планує проводити багато часу в пабі. Вона може телефонувати бойфренду у надзвичайних ситуаціях, але в іншому випадку він просто не буде відповідати. Вона може надсилати йому текстові повідомлення лише під час перерви, оскільки він всю увагу має приділити грі. Надсилати повідомлення під час пенальті – заборонено. Вона не має сприймати поганий настрій Джоеля під час чемпіонату як щось особисте. Також він додав, що під час таких важливих матчів як Англія проти Шотландії, він, скоріше за все, повертатиметься додому дуже п'яним.

Повний список вимог / Фото TikTok Джорджії Холмс

Наприкінці Джоель заспокоїв дівчину: він її все ще любить, і, попри те, що всю увагу він приділятиме грі, вона все ще для нього в "пріоритеті".

Дівчині усі ці суворі правила зовсім не сподобались, і наприкінці вона написала: "Пішов ти, Джоель", очевидно, не збираюсь дотримуватись цих вимог. Проте вона зізналась, що насправді такий дивний вчинок її повеселив: "Я посміялась з цього, що поробиш".

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Користувачам цей лист також видався досить кумедним: