Люк та Леуна просто шаленіють від онлайн-ігор. Вони познайомилися під час проходження гри в Інтернеті, а з часом міцно закохалися один в одного.

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Ми проводили багато часу, спілкуючись в Інтернеті, проходячи спільні онлайн-квести та виходили в рейди. Могли годинами спілкуватися в голосовому чаті тощо. А потім це переросло в щось більше, – згадує Леуна.

Так тривало близько півроку, доки закохані не вирішили зустрітися вживу. Цікаво, що вони навіть не бачили фотографій один одного – знали лише голос. Але це не стало проблемою: інтерес до ігор стер будь-яке хвилювання на першому побаченні.

Люк та Леуна / Фото Metro

"Наше спільне захоплення одразу зняло якесь хвилювання на першій гулянці. Ми просто були собою. Я ще й розуміла, що мій зовнішній вигляд взагалі не має тут значення", – стверджує жінка.

За першим побаченням пішло й друге, а згодом вони просто зрозуміли – пора жити разом. Вже через два місяці Люк переїхав до Леуни, після чого вони нарешті стали щасливими.

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Закохані дуже тішаться, що змогли знайти один одного через онлайн-ігри. Вони переконані, що там значно легше знайомитися – ніхто взагалі не соромиться.

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Під час ігор люди відчувають себе вільнішими порівняно з спілкуванням у додатках для знайомств. Це допомагає моментально взнати один одного ближче і зрозуміти, чи це ваша людина, чи ні, – говорить Леуна.