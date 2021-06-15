Лін довго ображалася, що її батько Ендрю ніяк не погоджувався на нову стрижку. Вона хотіла вдосконалити свої перукарські навички. Однак батько все відмовляв – боявся, що дочка зіпсує його зачіску.

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Чому він не довіряє мені. Це всього лиш волосся. Чому він не дає мені проявити свій талант? – обурювалася Лін.

Як виглядав батько до стрижки / Скриншот ютуб Cocoa Butter

Виявляється, що Лін захоплюється перукарською справою ще з дуже юних років. Дівчинка самотужки грається зі своїм волосся: вкладає його, робить різноманітні зачіски та всіляко експериментує.

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А нещодавно вона отримала новий челендж – батько таки погодився на нову зачіску! Лін одразу "озброїлася" усіма необхідними засобами: вона попрацювала із татовим волоссям і заплела йому кумедні косички.

Ендрю після стрижки / Скриншот ютуб Cocoa Butter

Ендрю був дуже здивований – йому справді сподобалася нова зачіска. Він навіть планує ходити так кілька тижнів.

Думаю, що це просто неймовірно. Мені дуже шкода, що я не дозволяв їй спробувати свої сили раніше. Я був неправий, – стверджує Ендрю.

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Повне відео перевтілення батька ви можете переглянути нижче.