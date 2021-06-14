У січні 2020 року Лорен Девайн якраз пішла з роботи в банку, щоб проводити більше часу із дітьми. Саме тоді вона познайомилася через соціальні мережі із бізнес-консультанткою Вікторією Бредлі. Жінки одразу знайшли спільну мову: в них зародилася цікава ідея.

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Я поняття не мала, чим хочу займатися. Але розуміла, що це має бути щось пов’язане із прикрасами. Я навіть закінчила експрес-курси з їх виготовлення. Вікторія завжди хотіла створити бізнес із виробництва аналога грудного молока. Ми вирішили поєднати ці речі, – згадує Лорен.

З цього часу жінки почали працювати із грудним молоком. Вони навіть придумали власну формулу, як перетворити його на кристали.

"В нас є спеціальна формула, за якою ми переробляємо молоко. Матеріал перетворюється в пасту, ми залишаємо її на два тижні, щоб утворилися кристали. Після цього ми перетираємо все в порошок і робимо з нього камінь. Його ми вставляємо в оправу із золота або срібла", – діляться своїм досвідом жінки.

Прикраса із срібла коштує 180 фунтів (понад 6800 гривень), із золота – 280 фунтів (понад 10600 гривень). Клієнт має залишити заявку на сайті та відправити пробірку із грудним молоком.

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В основному такі колечка замовляють чоловіки: вони хочуть здивувати своїх жінок нестандартним подарунком.

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Інколи бувають досить дивні замовлення: одного разу до Лорен та Вікторії звернувся клієнт із проханням зробити колечко із праху.