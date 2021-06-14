В январе 2020 года Лорен Девайн как раз ушла с работы в банке, чтобы проводить больше времени с детьми. Именно тогда она познакомилась через социальные сети с бизнес-консультантом Викторией Брэдли. Женщины сразу нашли общий язык: в них зародилась интересная идея.

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Я понятия не имела, чем хочу заниматься. Но понимала, что это должно быть что-то связанное с украшениями. Я даже закончила экспресс-курсы по их изготовлению. Виктория всегда хотела создать бизнес по производству аналога грудного молока. Мы решили совместить эти вещи, – вспоминает Лорен.

С этого времени женщины начали работать с грудным молоком. Они даже придумали собственную формулу, как превратить его в кристаллы.

"У нас есть специальная формула, по которой мы перерабатываем молоко. Материал превращается в пасту, мы оставляем ее на две недели, чтобы образовались кристаллы. После этого мы перетираем все в порошок и делаем из него камень. Его мы вставляем в оправу из золота или серебра", – делятся своим опытом женщины.

Украшение из серебра стоит 180 фунтов (более 6800 гривен), из золота – 280 фунтов (более 10600 гривен). Клиент должен оставить заявку на сайте и отправить пробирку с грудным молоком.

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В основном такие колечки заказывают мужчины: они хотят удивить своих женщин нестандартным подарком.

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Иногда бывают довольно странные заказы: однажды к Лорен и Виктории обратился клиент с просьбой сделать колечко из праха.