Пользователи Reddit поделились нестандартными советами, как улучшить свою жизнь. Мы собрали для вас самые интересные лайфхаки, которые действительно работают. Но помните: к советам всегда нужно относиться критически! Для одних это будет работать, для других – нет.
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Вы становитесь похожими на тех людей, с которыми общаетесь (bk_cheech).
Не нужно всегда оправдываться. Если вы не можете что-то сделать, то в 9 из 10 случаев можно просто сказать: "К сожалению, я не смог этого сделать" или "На этот раз не удалось" и тд. Не стоит рассказывать о том, почему вы не смогли, или придумывать причины и перечислять их. Лишние объяснения в результате выглядят более подозрительными, чем ясность и четкость (deleted)
Когда кто-то рассказывает вещи, которые вы и так знаете, говорите "вы правы", вместо "я знаю". Это позволит людям чувствовать себя лучше, а вы все равно покажете всем, насколько вы умны (Taiwanderful).
Скажите, что вы выполните меньше, а потом сделайте больше, и все будут поражены (отлично подходит для работы) (Nrich5).
Если вы признаетесь, что ошибались, и поменяете свою думкку, то люди будут уважать и ценить вас. К сожалению, иногда нужно жертвовать своим эгом (methedunker).
Не бойтесь признавать свои ошибки / Фото Unsplash
Просто будьте любезны, особенно с людьми из сферы услуг. Ваша работа, личное общение и даже звонки в службу поддержки станут на 100% проще, если вы будете просто вежливыми с людьми и признаете, что они, вероятно, просто пытаются делать свою работу (trillborg).
Несколько раз в жизни я просто обзванивал компании, чтобы подтвердить время собеседования. До моего звонка у меня не должно быть никаких собеседований, но из-за их растерянности и неумения даже найти мое резюме мне удалось добиться собеседований примерно в 4 случаях из 5 Дважды меня брали на работу (TickleMe...)
Доброта помогает всегда. Я достаю бесплатную фигню только потому, что веду себя доброжелательно. И нет, это не из-за того, что я милая девушка. Я не такой. Я полный человек, который лысеет. Люди всегда отвечают добром на добро. Я подружился из самым противным человеком в нашем офисе. В кафе ко мне относятся особенно, потому что я отношусь к персоналу по-человечески. Однажды я даже не заплатил, потому что вежливо попросил. Будьте добры. Стоит мало, а приносит много (boundbythecurve).
Делайте добро друг другу / Фото Unsplash
Настройте на телефоне функцию "не беспокоить", чтобы она включалась с 22:00 до 7:00. Вы будете значительно лучше спать без постоянных уведомлений. Если у вас есть люди, с которыми нужно быть на связи, то вы можете составить специальный список, и будете получать звонки или сообщения только от них (deleted).
Как только вы разблокируете функцию "плевать на то, что думают другие люди", вы фактически удовлетворите себя на неопределенный срок (Pfeiferrm).
Слушать – это тоже очень важно (trollking66).
Фейковая уверенность в себе помогает получить настоящую уверенность. Мне нравится фраза "делай, пока это не станет реальным". Просто невероятно, как на успех влияет уверенность, притом неважно, что вы делаете (captainpotatoe).
Не сомневайтесь в себе / Фото Unsplash
В колледже у меня был профессор, который во время лекции случайно громко пукнул. Не прерываясь, он повернул голову, будто говорил с кем-то позади, и сказал" gesundheit"(будьте здоровы) и продолжил лекцию. Это моментально сняло любой потенциальный стыд и неловкость. Я поклялся использовать такую же стратегию, если у меня когда-то это произойдет перед большой толпой (KnowsAboutMath).
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Улыбка – это магия... Люди часто отвечают улыбкой на улыбку, что помогает распространять позитив. Улыбка действительно может сделать вас счастливее. Делайте фейковую улыбку, пока она не станет реальной. Улыбки и уверенность в себе открывают любые двери (take_joke_literally)