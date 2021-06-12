Користувачі Reddit поділилися нестандартними порадами, як покращити своє життя. Ми зібрали для вас найцікавіші лайфхаки, які справді здивують. Та пам’ятайте: до порад завжди потрібно ставитися критично! Для когось це спрацює, для когось – ні.

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Ви стаєте схожими на тих людей, з якими спілкуєтеся (bk_cheech).

Не потрібно завжди виправдовуватися. Якщо ви не можете щось зробити, то в 9 з 10 випадків можна просто сказати: "На жаль, я не зміг цього зробити" або "Цього разу не вдалося" тощо. Не варто розповідати про те, чому ви не змогли, чи придумувати причини і перераховувати їх. Зайві пояснення виглядають більш підозрілими, ніж ясність і чіткість (deleted)

Коли хтось розповідає речі, які ви й так знаєте, то кажіть "ви праві", замість "я знаю". Це дозволить людям почувати себе краще, а ви все одно покажете всім, наскільки ви розумні (Taiwanderful).

Скажіть, що ви виконаєте менше, а потім зробіть більше, і всі будуть вражені (чудово підходить для роботи) (Nrich5).

Якщо ви зізнаєтеся, що помилялися, і зміните свою думку, то люди будуть поважати і цінувати вас. На жаль, інколи потрібно жертвувати своїм егом (methedunker).

Не бійтеся визнавати свої помилки / Фото Unsplash

Просто будьте любязні, особливо із людьми зі сфери послуг. Ваша робота, особисте спілкування і навіть дзвінки в службу підтримки стануть на 100% простішими, якщо ви будете просто ввічливими з людьми і визнаєте, що вони, ймовірно, просто намагаються робити свою роботу (trillborg).

Кілька разів в житті я просто обдзвонював компанії, щоб підтвердити час співбесіди. До мого дзвінка в мене не мало бути ніяких співбесід, але через їхню розгубленість і невміння навіть знайти моє резюме мені вдалося добитися співбесід приблизно у 4 випадках з 5. Двічі мене брали на роботу (TickleMe...)

Доброта допомагає завжди. Я дістаю безкоштовну фігню лише через те, що поводжу себе доброзичливо. І ні, це не через те, що я мила дівчина. Бо я не такий. Я повний чоловік, який лисіє. Люди завжди відповідають добром на добро. Я подружився із найпротивнішою людиною в нашому офісі. В кав’ярні до мене ставляться особливо, бо я ставлюся до персоналу по-людськи. Одного разу я навіть не заплатив, бо ввічливо попросив. Будьте добрі. Коштує мало, а приносить багато (boundbythecurve).

Робіть добро один одному / Фото Unsplash

Налаштуйте на телефоні функцію "не турбувати", щоб вона вмикалася з 22:00 до 7:00. Ви будете значно краще спати без постійних сповіщень. Якщо у вас є люди, з якими потрібно бути на зв’язку, то ви можете скласти спеціальний список, і будете отримувати дзвінки чи повідомлення лише від них (deleted).

Як тільки ви розблокуєте функцію "плювати на те, що думають інші люди", ви фактично задовольните себе на невизначений термін (Pfeiferrm).

Слухати – це теж дуже важливо (trollking66).

Фейкова впевненість в собі допомагає отримати справжню впевненість. Мені подобається фраза "вдавай, поки це не стане реальним". Просто неймовірно, як на успіх впливає впевненість, при тому неважливо, що ви робите (captainpotatoe).

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Не сумнівайтеся в собі / Фото Unsplash

"В коледжі в мене був професор, який під час лекції випадково голосно пукнув. Не перериваючись, він повернув голову, ніби говорив з кимось позаду, і сказав "gesundheit" (будьте здорові) і продовжив лекцію. Це моментально зняло будь-який потенційний сором. Я поклявся використовувати таку ж стратегію, якщо в мене колись таке станеться перед великим натовпом" (KnowsAboutMath).

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Усмішка – це магія… Люди часто відповідають усмішкою на усмішку, що допомагає поширювати позитив. Усмішка дійсно може зробити вас щасливішим. Робіть фейкову усмішку, доки вона не стане реальною. Усмішки та впевненість в собі відкривають будь-які двері (take_joke_literally)