28-річний вчитель Абузар Мадху дуже вирізняється серед натовпу – у хлопця просто неймовірно шикарне волосся. Та інколи краса вимагає жертв – особливо, якщо ви живете в Пакистані.

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Виявляється, що в цій країні не прийнято мати досить довге волосся. Незнайомці можуть уникати таких людей, а поліція часто звертає на це увагу. Так сталося і з Абузаром.

Хлопець у третій ночі спокійно чекав собі на рікшу (аналог таксі – Life 24). І тут нізвідки виникли поліцейські: вони змусили його поїхати з ними.

Мене часто зупиняються на вулиці, зокрема й поліція. Таке буває близько трьох разів на день. Мене сприймають за злодія. Утім, це був мій перший арешт… Хоч і моє волосся було зібране в гульку, – розповідає хлопець.

Абузар пояснив поліцейським, що не порушував ніякий закон. І взагалі – він працює вчителем. Проте його не послухали і все одно завезли у відділок: там хлопця ретельно обшукали і залишили ночувати за ґратами.

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Хлопець ночував у відділку / Фото Alia Haider твітер

На думку поліцейських, Абузар може негативно впливати на молодь через свій зовнішній вигляд, тому одна ніч за ґратами – чудове дисциплінарне рішення.

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Зранку друзі Абузара забрали його з відділку. Хоч і хлопець засмутився, але він не планує зістригати своє волосся. Якщо й захоче змінити образ, то лише через власне бажання, а не примус поліцейських.